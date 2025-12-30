Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Reconstituirea unui tatuaj de pe fruntea unei fetițe de 3 ani din Kulubnarti (© Mary Nguyen / University of Missouri–St. Louis)

Acum 1.400 de ani, nubienii își tatuau copiii pe față. Arheologii încearcă să afle de ce

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 30 decembrie 2025

Copii de numai 18 luni erau tatuați pe față în regiunea Văii Nilului acum 1.400 de ani, au descoperit arheologii în timp ce studiau corpuri mumificate din Sudan. Mai mult, această practică a coincis cu introducerea creștinismului în regiunea cunoscută sub numele de Nubia.

„Dacă tatuajele erau un simbol al credinței creștine a purtătorului, atunci este posibil ca pentru părinți să fi fost important să creeze modalități permanente de a-și marca copiii ca fiind creștini”, a declarat autoarea principală a studiului, Anne Austin, arheolog la Universitatea din Missouri–St. Louis, pentru Live Science.

Anne Austin și colegii săi au examinat 1.048 de rămășițe umane mumificate provenite din trei situri arheologice din Sudanul modern și au documentat dovezi ale tatuajelor la 27 de persoane de toate vârstele și sexele.

Tatuarea este o practică umană veche. Unele dintre cele mai vechi dovezi arheologice ale tatuajelor se găsesc pe Ötzi, „Omul Ghețurilor”, al cărui corp bine conservat, vechi de 5.300 de ani, descoperit în Alpi, era decorat cu 61 de tatuaje. Alte tatuaje timpurii au fost descoperite pe mumii egiptene de acum 5.000 de ani, pe mumii siberiene de acum 2.300 de ani și pe mumii peruane de acum 1.200 de ani. Toate aceste exemple sunt însă tatuaje pe adulți. Copiii cu tatuaje au fost descoperiți mult mai rar.

În noul studiu publicat în revista PNAS, cercetătorii au identificat tatuaje la situl din perioada creștină de la Kulubnarti, în nordul Sudanului. Două cimitire de la acest sit au fost utilizate între anii 650 și 1000 d.Hr. Folosind microscopie cu iluminare în infraroșu, care poate pătrunde pielea pentru a evidenția tatuaje abia vizibile cu ochiul liber, cercetătorii au identificat 17 persoane cu tatuaje certe și șase persoane cu posibile tatuaje estompate.

În timp ce investigau locurile exacte de pe corp unde persoanele îngropate la Kulubnarti aveau tatuaje, cercetătorii au observat un tipar neobișnuit: două persoane aveau tatuaje pe spate, dar restul aveau desene pe frunte, tâmple, obraji sau sprâncene. Tatuajele faciale sunt deja relativ rare în registrul arheologic, însă cercetătorii au descoperit o practică și mai rară: tatuarea copiilor.

Majoritatea persoanelor tatuate de la Kulubnarti erau copii sub 11 ani, au scris cercetătorii în studiu, iar cea mai tânără persoană cu tatuaje certe avea 18 luni. O fetiță de 3 ani a fost chiar descoperită având un tatuaj poziționat direct peste un alt tatuaj, ceea ce sugerează că micii copii erau tatuați în mod repetat.

Foto sus: Reconstituirea unui tatuaj de pe fruntea unei fetițe de 3 ani din Kulubnarti (© Mary Nguyen / University of Missouri–St. Louis)

