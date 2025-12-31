Un important centru antic de producție a uleiului de măsline, descoperit în Turcia

Săpăturile arheologice efectuate în orașul antic Syedra din Turcia arată că situl a fost un important centru de producție a uleiului de măsline în perioadele elenistică și romană. Până în prezent au fost descoperite aproape 20 de ateliere, iar peste 100 au fost identificate la nivelul întregului oraș.

Cercetătorii afirmă că descoperirile indică faptul că Syedra, oraș vechi de aproximativ 3.000 de ani și situat la circa 20 de kilometri est de Alanya, nu a fost doar un producător regional, ci unul dintre principalii furnizori ai Mediteranei în Antichitate, informează agenția de știri Anadolu.

Lucrările sunt desfășurate de, în cadrul proiectului „Patrimoniu pentru viitor” al Ministerului Culturii și Turismului, care a accelerat eforturile după începerea săpăturilor sistematice în 2019.

Coordonatorul săpăturilor arheologice, profesorul Ertuğ Ergürer de la Universitatea Alaaddin Keykubat din Alanya, a declarat pentru agenția Anadolu că descoperirile evidențiază amploarea industrială a orașului.

„Prin săpături, am scos la iveală aproape 20 de ateliere de ulei de măsline. Dincolo de acestea, am identificat peste 100 de astfel de ateliere în întregul oraș antic. Acest lucru indică o producție foarte intensă de ulei de măsline aici”, a spus profesorul Ergürer.

Cercetătorii spun că aproape fiecare structură din Syedra conține sub ea un atelier de producție a uleiului de măsline sau alte tipuri de ateliere, cu vase mari de depozitare cunoscute sub numele de „pithoi”, folosite pentru păstrarea uleiului.

Profesorul Ergürer a menționat că amplasarea atelierelor este neobișnuită.

„Prezența atelierelor de ulei de măsline în interiorul orașului a fost o curiozitate pentru noi. De obicei, producția are loc în afara orașului, dincolo de ziduri. Aici, însă, ele se află sub aproape fiecare clădire, ceea ce este remarcabil. Acest lucru arată că producția de ulei de măsline se desfășura la o scară uriașă”, a precizat el.

Potrivit arheologilor turci, volumul producției sugerează că bunurile erau exportate în întreaga Mediterană, inclusiv în Africa de Nord și Levant, nu doar pentru a satisface nevoile locale.

Vizitatorii sitului pot observa demonstrații ale metodelor antice de producție, cu măsline zdrobite și presate folosind sisteme și mecanisme cu pârghii din lemn, apoi transferate în recipiente de depozitare înainte de a fi mutate în „pithoi” mai mari.

Cultivarea măslinului în estul Mediteranei datează din jurul anului 6000 î.Hr. și s-a răspândit pe scară largă în Epoca Bronzului, bazinul mediteranean, inclusiv regiunile de coastă ale Turciei, rămânând o zonă centrală de producție și comerț timp de milenii.

Foto sus: Ruinele orașului antic Syedra (© Wikimedia Commons)

