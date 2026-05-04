Nava USCGC Tampa a fost scufundată în timpul Primului Război Mondial (© Facebook / U.S. Coast Guard)

Navă a Gărzii de Coastă a SUA, scufundată în Primul Război Mondial, descoperită în largul coastelor Angliei

📁 Primul Război Mondial
Autor: Redacția
🗓️ 4 mai 2026

Epava unei nave a Gărzii de Coastă a Statelor Unite, pierdută într-un atac mortal în urmă cu mai bine de un secol, în timpul Primului Război Mondial, a fost descoperită în largul coastelor Angliei.

Garda de Coastă americană a anunțat că USCGC Tampa a fost găsită la aproximativ 80 de kilometri de Newquay, Cornwall, Regatul Unit, la o adâncime de peste 90 de metri, în Oceanul Atlantic. Epava navei a fost localizată și confirmată de echipa britanică de scufundări tehnice Gasperados.

Tampa s-a scufundat după ce a fost torpilată de un submarin german. Nava s-a scufundat în mai puțin de trei minute, ceea ce a dus la moartea tuturor celor 131 de persoane aflate la bord. Printre aceștia se aflau 111 membri ai Gărzii de Coastă, patru membri ai Marinei SUA și 16 membri ai Marinei britanice și civili. A fost cea mai mare pierdere de vieți omenești într-o singură acțiune navală americană în Primul Război Mondial.

Echipa de scufundări Gasperados a efectuat 10 expediții către posibile locații de scufundare.

„Această descoperire este rezultatul a trei ani de cercetare și explorare TAMPA are o importanță uriașă pentru Statele Unite și pentru rudele tuturor celor care au murit în acea zi. Locul lor de odihnă final este, în sfârșit, cunoscut”, a declarat liderul echipei de scufundări Gasperados, Steve Mortimer, într-o postare pe Facebook.

Echipa formată în întregime din voluntari a contactat pentru prima dată Biroul Istoric al Gărzii de Coastă în 2023, în legătură cu Tampa.

Garda de Coastă americană elaborează în prezent planuri pentru cercetări și explorări subacvatice.

