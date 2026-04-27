Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Situl arheologic de la Stăuceni-Holm (© PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0343603)

O clădire uriașă, veche de circa 6.000 de ani, descoperită în județul Botoșani

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 27 aprilie 2026

Arheologii care lucrează la așezarea Stăuceni-Holm, din județul Botoșani, au descoperit o mega-structură de aproximativ 350 de metri pătrați, datând de acum circa 6.000 de ani. Acesta este unul dintre puținele exemple de clădiri de mari dimensiuni excavate efectiv în regiune.

Se speră că descoperirea va oferi mai multe informații despre cultura Cucuteni–Tripolia (cca. 5000–3500 î.Hr.) din Europa de Est, cunoscută pentru așezările sale mari și bine planificate, relatează Phys.org.

O civilizație fără conducători?

Cercetătorii au studiat această cultură în detaliu, însă multe mistere legate de așezările lor persistă. Nu există palate, nu există semne evidente ale unor morminte bogate aparținând unei elite, iar metalele prețioase sunt extrem de rare. Deși mii de oameni trăiau împreună în aceste proto-orașe, majoritatea locuințelor arată la fel.

Pentru a înțelege mai bine organizarea lor socială, cercetători din România și Germania au realizat două mari campanii de săpături în 2023 și 2024, așa cum detaliază într-un articol publicat în revista PLOS One.

Înainte de a începe săpăturile propriu-zise, cercetătorii au efectuat prospecțiuni geomagnetice ale sitului pentru a crea o hartă a așezării. Au observat numeroase parcele obișnuite de locuințe, însă una a ieșit în evidență datorită dimensiunii sale masive și poziției chiar în spatele șanțului de delimitare al așezării (șanțul care înconjoară situl).

Descoperirea unui gigant

După îndepărtarea artefactelor de la suprafață, care au ajutat la datarea sitului și la înțelegerea modului în care a fost folosit terenul, echipa de cercetare a început să sape, scoțând la iveală fundația și podeaua clădirii.

Clădirea cercetată la Stăuceni-Holm (© PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0343603)
Clădirea cercetată la Stăuceni-Holm (© PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0343603)

Săpăturile au dezvăluit un șanț de fundație care conținea gropi pentru stâlpi ce susțineau odinioară greutatea structurii. A fost descoperită și o podea groasă din lut, însă, spre deosebire de locuințele mai mici din apropiere, au fost găsite foarte puține obiecte casnice obișnuite, precum gropi de depozitare sau cuptoare.

Clădire comunitară

Ipoteza actuală a cercetătorilor este că această clădire ar fi fost o sală de adunare comunitară sau un centru administrativ public. Poziția sa proeminentă, aproape de intrarea în așezarea de la Stăuceni-Holm, indică faptul că era menită să fie văzută și că avea o importanță considerabilă.

„Mega-structura nu pare neapărat necesară, dar, deoarece astfel de construcții reprezintă o caracteristică obișnuită a siturilor Cucuteni–Tripolia, ea rămâne cel mai bun candidat pentru sediul conducerii acestor așezări”, au scris autorii studiului în articolul lor.

Mega-structura a fost doar parțial excavată, astfel că orice concluzii sunt, în acest stadiu, provizorii. Cercetări viitoare ar putea clarifica scopul real al clădirii și, implicit, ar putea oferi mai multe informații despre structura socială a acestei culturi antice.

Foto sus: Situl arheologic de la Stăuceni-Holm (© PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0343603)

Mai multe pentru tine...
Calendar 23 noiembrie: 1710 A început a doua domnie a lui Dimitrie Cantemir în Moldova jpeg
Teodor Burada, între cultura Cucuteni și muzica lui Dimitrie Cantemir
Amfora de la Chirileni (© Muzeul Național de Istorie a Moldovei)
„Dansul ielelor”, pe un vas Cucuteni, vechi de peste 6.000 de ani
Vasul unicat pentru Cultura Cucuteni, descoperit în comuna Trușești (© Muzeul Județean Botoșani)
Vasul unicat pentru Cultura Cucuteni, descoperit în Botoșani
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
bratari dacice foto cosmin zamfirache (5) jpeg
📁 Dacia antică
Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
Tel Faraoun site jpg
📁 Egiptul Antic
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
📁 Muzeele României
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
Ruinele fortăreței romane de la Novae (© Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O descoperire surprinzătoare într-o fortăreață romană de pe malurile Dunării de Jos
Fundația bisericii descoperite la Râmnicu Vâlcea (© Ion Tuțulescu)
📁 Istorie Medievală Românească
Fundația unei biserici de pe vremea lui Mircea cel Bătrân, descoperită în centrul orașului Râmnicu Vâlcea
Coiful de la Coțofenești, expus în poziție orizontală (© Facebook / Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Coiful de la Coțofenești, expus în poziție orizontală, pe o pernă de conservare specială
asoc jpg
📁 Tradiții și obiceiuri
Județul Teleorman devine destinație ecoturistică. 110 kilometri ai traseului Via Danubiana leagă acum 50 de obiective naturale, istorice și culturale din lungul Dunării