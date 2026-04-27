O clădire uriașă, veche de circa 6.000 de ani, descoperită în județul Botoșani

Arheologii care lucrează la așezarea Stăuceni-Holm, din județul Botoșani, au descoperit o mega-structură de aproximativ 350 de metri pătrați, datând de acum circa 6.000 de ani. Acesta este unul dintre puținele exemple de clădiri de mari dimensiuni excavate efectiv în regiune.

Se speră că descoperirea va oferi mai multe informații despre cultura Cucuteni–Tripolia (cca. 5000–3500 î.Hr.) din Europa de Est, cunoscută pentru așezările sale mari și bine planificate, relatează Phys.org.

O civilizație fără conducători?

Cercetătorii au studiat această cultură în detaliu, însă multe mistere legate de așezările lor persistă. Nu există palate, nu există semne evidente ale unor morminte bogate aparținând unei elite, iar metalele prețioase sunt extrem de rare. Deși mii de oameni trăiau împreună în aceste proto-orașe, majoritatea locuințelor arată la fel.

Pentru a înțelege mai bine organizarea lor socială, cercetători din România și Germania au realizat două mari campanii de săpături în 2023 și 2024, așa cum detaliază într-un articol publicat în revista PLOS One.

Înainte de a începe săpăturile propriu-zise, cercetătorii au efectuat prospecțiuni geomagnetice ale sitului pentru a crea o hartă a așezării. Au observat numeroase parcele obișnuite de locuințe, însă una a ieșit în evidență datorită dimensiunii sale masive și poziției chiar în spatele șanțului de delimitare al așezării (șanțul care înconjoară situl).

Descoperirea unui gigant

După îndepărtarea artefactelor de la suprafață, care au ajutat la datarea sitului și la înțelegerea modului în care a fost folosit terenul, echipa de cercetare a început să sape, scoțând la iveală fundația și podeaua clădirii.

Săpăturile au dezvăluit un șanț de fundație care conținea gropi pentru stâlpi ce susțineau odinioară greutatea structurii. A fost descoperită și o podea groasă din lut, însă, spre deosebire de locuințele mai mici din apropiere, au fost găsite foarte puține obiecte casnice obișnuite, precum gropi de depozitare sau cuptoare.

Clădire comunitară

Ipoteza actuală a cercetătorilor este că această clădire ar fi fost o sală de adunare comunitară sau un centru administrativ public. Poziția sa proeminentă, aproape de intrarea în așezarea de la Stăuceni-Holm, indică faptul că era menită să fie văzută și că avea o importanță considerabilă.

„Mega-structura nu pare neapărat necesară, dar, deoarece astfel de construcții reprezintă o caracteristică obișnuită a siturilor Cucuteni–Tripolia, ea rămâne cel mai bun candidat pentru sediul conducerii acestor așezări”, au scris autorii studiului în articolul lor.

Mega-structura a fost doar parțial excavată, astfel că orice concluzii sunt, în acest stadiu, provizorii. Cercetări viitoare ar putea clarifica scopul real al clădirii și, implicit, ar putea oferi mai multe informații despre structura socială a acestei culturi antice.

Foto sus: Situl arheologic de la Stăuceni-Holm (© PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0343603)

