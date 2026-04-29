Unde a apărut pentru prima dată cel mai important tip de grâu al omenirii?

Originea exactă a grâului pentru pâine (Triticum aestivum) este încă un mister, dar cercetătorii cred că se apropie de descoperirea sursei unuia dintre cele mai importante alimente de bază la nivel mondial.

Folosind studii genetice și resturi vegetale antice, o echipă internațională de oameni de știință a restrâns localizarea și perioada la epoca neolitică (acum aproximativ 8.000 de ani), în Georgia, în Caucazul de Sud. Ei își prezintă concluziile într-un articol publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Grâul pentru pâine este cel mai cultivat tip de grâu la nivel global, reprezentând aproximativ 95% din producția și consumul de grâu. Studii anterioare de ADN asupra genomului plantelor moderne de grâu și al ierburilor sălbatice sugerează că regiunea Caucazului de Sud și zona Mării Caspice au fost locurile probabile unde a avut loc prima încrucișare între grâul domesticit și iarba sălbatică numită „goatgrass” (Aegilops cylindrica – n.r.). Acest proces a dus la apariția hibridului care a devenit ulterior grâul pentru pâine. Totuși, acest lucru nu a rezolvat complet problema, deoarece nu fusese descoperită nicio dovadă fizică clar identificabilă.

Căutarea semințelor antice

Pentru a găsi resturi vegetale antice, cercetătorii au cernut solul și resturile carbonizate excavate din Gadachrili Gora și Shulaveris Gora din Georgia, două sate din Epoca de Piatră.

Căutarea semințelor arse de grâu pentru pâine și diferențierea lor de tipuri similare, precum grâul dur, nu este ușoară deoarece, atunci când sunt arse, ambele arată similar. Astfel, cercetătorii au căutat rahisul, o mică parte a tulpinii care leagă bobul de spicul de grâu și care diferă între specii.

Echipa a identificat segmentele de rahis ale grâului pentru pâine după laturile lor curbate și marginile subțiri. Datarea cu radiocarbon a boabelor găsite lângă aceste tulpini a arătat că provin din începutul mileniului al VI-lea (aproximativ 5800–6000 î.Hr.).

„Aceste descoperiri oferă un sprijin empiric esențial pentru această regiune ca centru principal al cultivării timpurii a grâului pentru pâine”, au scris cercetătorii în articolul lor.

Agricultură și producția de vin

Potrivit studiului, populațiile neolitice din Caucazul de Sud care locuiau în aceste așezări erau agricultori timpurii sofisticați. Ei practicau probabil o formă de agricultură itinerantă, mutându-se într-un nou loc atunci când solul din jurul unui sat devenea epuizat. După ani, reveneau în zona inițială, odată ce terenul se refăcea.

Pe lângă faptul că ar fi oferit lumii grâul pentru pâine, aceiași oameni ar fi putut fi și responsabili pentru primele vinuri. Analiza reziduurilor chimice de pe vasele de ceramică descoperite în aceleași sate sugerează o producție timpurie de vin, datând de acum aproximativ 8.000 de ani.

Foto sus: Conturul unui spic de grâu imprimat pe o cărămidă de lut neolitică din Georgia (© David Lordkipanidze)

