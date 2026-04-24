O descoperire surprinzătoare într-o fortăreață romană de pe malurile Dunării de Jos

Instrumentele analitice moderne nu sunt mai prejos de o mașină a timpului. Din laboratoarele secolului XXI, cercetătorii pot pătrunde în viețile de zi cu zi, igiena și chiar paraziții care îi afectau pe oamenii de acum sute de ani.

Într-un astfel de studiu recent, o echipă din Polonia și-a îndreptat atenția asupra provinciei romane Moesia Inferior, analizând resturi uscate de deșeuri umane păstrate în toalete romane datând din secolele II–IV d.Hr., informează Phys.org.

Ei au descoperit că intestinele acestor locuitori de mult dispăruți găzduiau paraziți precum tenii și protozoare — oaspeți nedoriți cunoscuți pentru faptul că provoacă dureri abdominale, diaree și slăbiciune persistentă.

Cea mai surprinzătoare parte a descoperirii a fost identificarea Cryptosporidium (un parazit protozoar) în majoritatea probelor. Până acum, se credea că acest parazit își are originea în America Centrală. Descoperirile, publicate în revista npj Science Heritage, reprezintă acum cea mai veche dovadă sigură a prezenței Cryptosporidium în regiunea mediteraneană.

Ce se ascunde în toaletă?

Interesul pentru paleoparazitologie - studiul paraziților antici în contexte arheologice - a crescut la începutul anilor 2000, impulsionat de progresele metodelor de detecție care au făcut aceste urme mai ușor de identificat.

În 2022, cercetătorii implicați în studiu au început colectarea de probe din Novae, importantă fortăreață legionară romană de-a lungul Dunării de Jos, aflată în apropiere de orașul Sviștov din Bulgaria, și din Marcianopolis, oraș situat în apropierea Mării Negre, la vest de Varna.

De-a lungul a aproape 2.000 de ani, urina și fecalele lăsate în vasele de noapte romane s-au transformat în depuneri mineralizate, dure, pe suprafețele ceramice. Pentru a le examina, echipa a folosit un bisturiu pentru a răzui cu grijă material din două zone specifice: pereții interiori și fundul vaselor.

Probele au fost rehidratate și cernute prin site extrem de fine pentru a extrage resturi de paraziți, apoi analizate la microscop.

Deoarece unii paraziți arată aproape identic, echipa a apelat la analiza ADN-ului antic pentru a-i diferenția.

Pe lângă oferirea celei mai vechi dovezi sigure a prezenței Cryptosporidium în această parte a Europei, analiza a identificat și Entamoeba histolytica, parazitul responsabil pentru boala severă numită dizenterie amibiană. Cercetătorii au descoperit și ouă de tenie, indicând consumul probabil de carne crudă sau insuficient preparată, cel mai probabil de vită sau porc, contaminată cu parazitul.

Contaminările cu paraziți în cele două orașe studiate au fost destul de diferite. În orașul Novae, multe probe erau pline de paraziți, probabil ca urmare a apei contaminate din Dunăre sau a apeductelor poluate. În schimb, probele prelevate dintr-un atelier din Marcianopolis nu au arătat nicio urmă de paraziți. Cercetătorii sugerează că locuitorii aveau acces la apă mai curată, posibil din patru izvoare naturale, sau chiar la o dietă mai bună.

Studiul oferă o perspectivă rară asupra modului în care paraziții se răspândeau în trecut, iar o înțelegere mai clară a acestuia este esențială pentru a urmări evoluția bolilor infecțioase de-a lungul timpului.

Foto sus: Ruinele fortăreței romane de la Novae (© Wikimedia Commons)

