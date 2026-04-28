Descoperirea unei culturi antice ascunse în munții din sudul Georgiei

Arheologii descoperă dovezi ale unei locuiri umane de lungă durată în munții din Republica Georgia. Un nou articol publicat în revista Antiquity prezintă rezultatele a opt ani de săpături pe Platoul Javakheti, una dintre cele mai puțin explorate regiuni din Caucazul de Sud.

Din 2017, cercetătorii din cadrul Proiectului Samtskhe-Javakheti (SJP) au identificat aproximativ 168 de situri arheologice în zonele înalte din sudul Georgiei, datând din Epoca Bronzului până în perioada medievală. Ei au descoperit rămășițe de fortificații construite din piatră, așezări și mari zone de înmormântare, relatează Phys.org.

Înainte de a ajunge fizic în multe dintre situri, echipa a folosit teledetecția, o metodă care ajută la identificarea urmelor structurilor îngropate și a elementelor de peisaj, cum ar fi ziduri antice și incinte. După identificarea siturilor potențiale, au creat hărți digitale ale distribuției așezărilor pentru a înțelege mai bine modul în care oamenii se deplasau și se adaptau mediului dur.

Situri notabile

După cartografierea extinsă a platoului, cercetătorii au ales cele mai importante situri, inclusiv Baraleti Natsargora, o movilă mare cunoscută drept „Dealul Cenușii”, și Fortăreața Meghreki.

Cercetătorii au petrecut apoi câțiva ani explorând terenul pe jos, efectuând săpături în numeroase locuri și documentând fiecare descoperire, până la cele mai mici fragmente de ceramică. Rezultatele au fost extrem de bogate și fascinante.

La Baraleti, au găsit mai multe straturi de cenușă și piatră, ceea ce sugerează că oamenii au revenit în acest loc timp de mii de ani, posibil pentru a-și reconstrui locuințele sau pentru a-și întări apărarea. Faptul că reveneau constant indică importanța acestui loc.

Simboluri ale trecutului

De asemenea, au descoperit aici un disc de bronz decorat cu motive asemănătoare soarelui. Obiecte similare au fost găsite în alte situri din sudul Georgiei și sunt adesea asociate cu înmormântări, în special cu morminte feminine.

În timpul săpăturilor de la Fortăreața Meghreki, cercetătorii au găsit plăci de lut colorate în numeroase locuințe. Acestea ar fi putut fi folosite în ritualuri sau pentru a evidenția statutul social ridicat al unei familii.

Așa cum explică cercetătorii în articol, aceste artefacte ar putea oferi indicii valoroase despre cultura și sistemele de credință ale oamenilor care au trăit pe platou.

Alte descoperiri importante din numeroasele situri includ ziduri perimetrale masive și zone antice de depozitare. Aceste structuri sugerează că regiunea ar fi putut fi un centru de activitate, nu un avanpost izolat.

Una dintre etapele următoare ale proiectului este utilizarea datării cu radiocarbon pentru a stabili cronologii precise ale diferitelor niveluri de locuire.

Foto sus: Vedere aeriană a sitului arheologic Baraleti, cu zone în care au fost efectuate săpături arheologice (Samtskhe-Javakheti Project. © Antiquity (2026). DOI: 10.15184/aqy.2026.10331)

Mai multe pentru tine...