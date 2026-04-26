Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani

O descoperire arheologică de o importanță rară a avut loc recent în județul Botoșani. Un detectorist amator din orașul Darabani a găsit, la marginea unei păduri, un tezaur dacic din argint. Comoara cuprinde aproximativ 600 de monede romane și șase brățări remarcabile, fiind cel mai mare tezaur de acest tip descoperit în nordul extrem al țării.

Obiectele au fost predate Primăriei Darabani, care a anunțat imediat specialiștii. În prezent, piesele se află la Direcția Județeană de Cultură Botoșani, urmând să fie trimise pentru expertizare la Muzeul Național de Istorie al României. Această descoperire este considerată una dintre cele mai semnificative de pe teritoriul României, în special datorită brățărilor de argint.

„Pentru noi, această bucurie este cu atât mai mare. Este un tezaur destul de important; chiar dacă pe teritoriul României, în ultimele două secole, s-au găsit cel puțin 100 de piese similare (nu toate de aceeași anvergură sau cu tot atât de multe piese), contextul în care aceste brățări dacice încep să devină tot mai cunoscute în lume face descoperirea și mai valoroasă. Într-un singur tezaur au fost descoperite șase brățări, iar cel puțin patru dintre ele sunt de origine dacică”, spune arheologul Aurel Melniciuc, directorul Muzeului Județean de Istorie Botoșani.

Comoara de la marginea pădurii

Zona Văii Prutului, unde a fost făcută descoperirea, este un punct strategic istoric, fiind o cale de comunicație esențială între Est și Vest încă din antichitate. Pe lângă vasul de argint masiv în care erau depozitate cele 600 de monede și brățările superb lucrate, au mai fost identificate în zonă două inele medievale și fragmente din Epoca Bronzului.

Istoricul Dănuț Huțu, directorul Direcției Județene de Cultură Botoșani, a precizat: „Urmează să transferăm obiectele la Muzeul Județean pentru expertizare. Un specialist trebuie să le stabilească valoarea patrimonială și financiară. În funcție de rezultat, piesele vor fi clasate la categoria Fond sau Tezaur."

