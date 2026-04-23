Județul Teleorman devine destinație ecoturistică. 110 kilometri ai traseului Via Danubiana leagă acum 50 de obiective naturale, istorice și culturale din lungul Dunării

Asociația MaiMultVerde anunță finalizarea acțiunilor de marcare a traseului ecoturistic Via Danubiana în județul Teleorman și lansarea Ghidului Călătorului pe Via Danubiana în județul Teleorman. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment de explorare organizat în zona Suhaia, unde a fost inaugurată cea de-a șaptea bornă de pe traseu.

La doi ani de la demararea proiectului, Via Danubiana traversează în prezent județele Giurgiu și Teleorman pe o lungime totală de 182 de kilometri, iar până la finalul anului 2026 traseul va fi extins cu încă 100 de kilometri, în județul Călărași. Până în prezent, implementarea Via Danubiana a fost finanțată exclusiv din fonduri private.

Via Danubiana este o inițiativă a Asociației MaiMultVerde care vizează amenajarea unui traseu ecoturistic de 1.075 de kilometri de-a lungul Dunării, de la Baziaș la Sulina, prin cele douăsprezece județe riverane, cu obiectivul de a fi integrat în ruta EuroVelo 6, care leagă Oceanul Atlantic de Marea Neagră. Proiectul urmărește stimularea dezvoltării comunităților locale prin valorificarea sustenabilă a patrimoniului natural, social, istoric și cultural.

Teleorman este al doilea județ traversat de Via Danubiana, pe o lungime de 110 km, între Islaz și Pietroșani, unde traseul se conectează cu cei 72 de kilometri marcați anterior în județul Giurgiu. În această zonă au fost identificate, documentate și incluse în ghid 50 de obiective naturale, istorice și culturale.

Deoarece Dunărea traversează numeroase arii naturale protejate și habitate sensibile, proiectul pune accent pe echilibrul dintre acces și conservare și promovează dezvoltarea unui turism lent, non-invaziv. Traseul este semnalizat prin marcaje și indicatoare discrete, amplasate pe drumuri existente — pe diguri, în apropierea apei sau prin zone naturale — și este gândit pentru a fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau cu caiacul.

„Via Danubiana nu este doar un traseu, ci un mod de a redescoperi relația cu Dunărea. Biodiversitatea și patrimoniul cultural pot genera valoare reală pentru comunități, dacă sunt înțelese și protejate.” — Doru Mitrana, președintele Asociației MaiMultVerde

Implicarea comunităților și evenimente locale

Finalizarea traseului în Teleorman a fost marcată printr-o serie de evenimente desfășurate împreună cu comunitățile locale din Islaz, Turnu Măgurele, Zimnicea și Suhaia. Cel mai recent dintre acestea a avut loc în zona Suhaia, și a inclus un tur de explorare care a adus în prim-plan aria naturală protejată din jurul lacului, microdelta Călmățui și conexiunea acesteia cu Dunărea. Experiența, ghidată de specialiști în biodiversitate și dezvoltare comunitară, a inclus vizite în teren și s-a încheiat cu o masă cu specific local.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, inclusiv ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ai Administrației Prezidențiale, alături de specialiști, presă și creatori de conținut, contribuind la o discuție aplicată despre rolul proiectului în dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Seria de evenimente, care a reunit peste 200 de membri ai comunităților locale, reprezentanți ai instituțiilor publice, experți și invitați, a debutat în octombrie 2025 cu explorarea pe biciclete a traseului Islaz – Plaja Gârcov, prin Balta Geraiului, parte din Situl de Importanță Comunitară Corabia – Turnu Măgurele, și a continuat cu întoarcerea pe Dunăre, cu caiacele, pe lângă insula Calnovăț (Ostrovul Mare), până la confluența Olt – Dunăre.

Au urmat întâlniri de lucru la nivel local, precum și evenimente deschise publicului, inclusiv plimbarea cu bicicleta de la Turnu Măgurele (14 martie) și acțiunea de igienizare de la Zimnicea (20 martie), completate de explorări pe apă și pe traseele din proximitate.

Evenimentele au avut rolul de a conecta comunitățile locale și vizitatorii la valorile și oportunitățile Via Danubiana, de a încuraja implicarea în conservarea ecosistemelor și de a susține dezvoltarea unor inițiative locale în ecoturism.

Mai multe pentru tine...