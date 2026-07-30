Muntele Olimp, înscris în Patrimoniul Mondial al UNESCO

Muntele Olimp, cel mai înalt munte din Grecia, rezervație naturală protejată și, conform mitologiei elene, „casa” zeilor din Antichitate a fost înscris în Patrimoniul Mondial al UNESCO.

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a subliniat că „înscrierea sitului pe Lista Patrimoniului Mondial este o realizare națională importantă”, informează Agerpres.

Duminică, 26 iulie, în timpul lucrărilor celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO - ce se desfășoară între 19 și 29 iulie la Busan, în Coreea de Sud - rezervația Muntelui Olimp, al cărui vârf este situat la o altitudine de 2.914 metri deasupra nivelului mării, a fost înscrisă în unanimitate pe lista siturilor naturale și culturale ale Patrimoniului Mondial.

Muntele Olimp este una dintre cele mai bogate zone de biodiversitate din Europa, găzduind peste 2.000 de specii de plante, inclusiv zeci care nu se găsesc nicăieri altundeva, precum și o faună rară, potrivit experților.

Mulți turiști vizitează acest 'centru al mitologiei grecești unde Homer i-a evocat pe cei doisprezece zei greci și palatele lor de pe Muntele Olimp', subliniază UNESCO.

De asemenea, pe lângă Muntele Olimp, în Patrimoniul Mondial al UNESCO au mai fost înscrise Fortărețele Regale din Languedoc și Plajele Debarcării din Ziua Z din Normandia (Franța), precum și savanele Boma-Badingilo din Sudan.

Foto sus: Muntele Olimp (© Cristo Vlahos / Wikimedia Commons)

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