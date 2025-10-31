Egiptul inaugurează Marele Muzeu de un miliard de dolari

Un vast muzeu în valoare de un miliard de dolari, despre care autoritățile egiptene spun că este cel mai mare muzeu arheologic din lume dedicat unei singure civilizații, se va deschide sâmbătă, 1 noiembrie 2025, în apropiere de Cairo, după numeroase întârzieri pe parcursul construcției sale care a durat două decenii.

Marele Muzeu Egiptean, situat la aproximativ un kilometru de piramidele din Giza, acoperă o suprafață de 470.000 de metri pătrați. Complexul a fost anunțat în 1992, însă construcția a început abia în 2005. Unele zone ale muzeului au fost deschise parțial în 2024, informează publicația britanică The Guardian.

Peste 50.000 de artefacte vor fi expuse în Marele Muzeu Egiptean, printre care un colos de 83 de tone și vechi de 3.200 de ani reprezentându-l pe Ramses al II-lea, precum și o barcă de 4.500 de ani aparținând faraonului Khufu, creditat cu construirea piramidelor.

Marele Muzeu Egiptean include 24.000 de metri pătrați de spațiu de expoziție permanentă, un muzeu pentru copii, facilități educaționale și pentru conferințe, o zonă comercială și un mare centru de conservare. Cele 12 galerii principale, deschise anul trecut, expun antichități care acoperă perioada de la preistorie până la epoca romană, organizate pe epoci și teme.

Multe dintre artefacte au fost mutate din Muzeul Egiptean, o clădire aglomerată și veche de un secol, situată în Piața Tahrir din Cairo. Altele au fost recent descoperite în necropole antice, precum necropola Saqqara — un alt complex de piramide și morminte aflat la circa 22 de kilometri sud de Marele Muzeu Egiptean.

Ahmed Ghoneim, directorul general al muzeului, a declarat reporterilor că sălile sunt echipate cu tehnologie avansată și includ prezentări multimedia, inclusiv spectacole de realitate mixtă, menite să combine patrimoniul etern al Egiptului cu creativitatea secolului XXI pentru noile generații.

Deschiderea oficială a fost amânată de mai multe ori, cel mai recent în iulie, din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, inclusiv crizei din Gaza. Se așteaptă ca lideri mondiali să participe la ceremonia de inaugurare, alături de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi. Înainte de deschidere, au fost testate focuri de artificii la piramidele din Giza, care acum au o pasarelă nouă ce le leagă de Marele Muzeu Egiptean.

Complexul face parte dintr-un amplu proiect de infrastructură din Egipt, care include construcția unui sistem de metrou și a unui aeroport inaugurat în 2020.

Pe lângă faptul că servește drept vitrină a patrimoniului antic, muzeul reprezintă o investiție strategică în turismul cultural al celei de-a doua economii ca mărime din Africa, după ani de perturbări. Numărul vizitatorilor a scăzut în timpul revoltei din Primăvara Arabă din 2011 și al pandemiei de coronavirus. Un număr record de 15,7 milioane de persoane au vizitat Egiptul în 2024, potrivit datelor oficiale, iar guvernul își propune să dubleze această cifră până în 2032.

Guvernul speră că Marele Muzeu Egiptean să atragă mai mulți turiști care vor rămâne mai mult timp și vor aduce valuta străină de care Egiptul are nevoie pentru a-și susține economia.

Hassan Allam, directorul executiv al companiei Hassan Allam Holding, care administrează muzeul, a declarat că se așteaptă la între 15.000 și 20.000 de vizitatori pe zi.

„Este un dar din partea Egiptului pentru lume și suntem mândri că, în sfârșit, îl putem împărtăși”, a declarat Sherif Fathy, ministrul turismului și antichităților din Egipt.

Marele Muzeu Egiptean se deschide în contextul unor întrebări privind siguranța artefactelor din Egipt. În ultimele săptămâni, două artefacte au fost furate, printre care o brățară de aur veche de 3.000 de ani, aparținând unui faraon, sustrasă dintr-un laborator de conservare al unui muzeu din Cairo. În timpul Primăverii Arabe, jefuitorii au atacat și situri arheologice, ducând la pierderea mai multor artefacte.

Foto sus: Piramidele din Giza, văzute din Marele Muzeu Egiptean (© Caoimheen3 / Wikimedia Commons )

