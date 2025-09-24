O brățară de aur egipteană, veche de 3.000 de ani, furată dintr-un muzeu și topită

O brățară de aur veche de 3.000 de ani, care dispăruse din Muzeul Egiptean din Cairo, a fost furată și topită, a anunțat Ministerului de Interne din Egipt.

O specialistă în restaurare a luat artefactul – care datează din perioada domniei faraonului Amenemope, un faraon care a condus Egiptul în jurul anului 1000 î.Hr. – dintr-un seif al muzeului, conform ministerului, informează BBC.

Femeia a contactat un bijutier, care a vândut brățara unui bijutier de aur pentru 3.735 de dolari, a precizat ministerul. Ulterior, brățara a fost vândută din nou cu 4.025 de dolari unui muncitor de la o topitorie de aur, care a topit-o împreună cu alte bijuterii.

Ministerul a spus că cei patru indivizi și-au recunoscut faptele după ce au fost arestați și că banii au fost confiscați.

Anterior, Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a anunțat că a luat măsuri imediate după dispariția brățării din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean și că dosarul a fost înaintat poliției.

O imagine cu brățara de aur decorată cu mărgele sferice de lapis lazuli a fost distribuită tuturor aeroporturilor, porturilor maritime și punctelor de trecere a frontierei terestre din Egipt, ca măsură de precauție pentru a preveni scoaterea ilegală a obiectului din țară, se mai arată în comunicat.

Presa locală a relatat că dispariția a fost descoperită în ultimele zile, în timp ce personalul muzeului se pregătea să trimită zeci de artefacte la Roma pentru o expoziție.

Muzeul Egiptean din Cairo este cel mai vechi muzeu arheologic din Orientul Mijlociu. Găzduiește peste 170.000 de artefacte, inclusiv masca funerară din lemn aurit a regelui Amenemope.

Furtul brățării a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de deschiderea Marelui Muzeu Egiptean din apropiere de Giza, unde au fost transferate faimoasele comori din mormântul regelui Tutankhamon.