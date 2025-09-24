Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Brățara de aur furată din Muzeul Egiptean din Cairo (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)

O brățară de aur egipteană, veche de 3.000 de ani, furată dintr-un muzeu și topită

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 24 septembrie 2025

O brățară de aur veche de 3.000 de ani, care dispăruse din Muzeul Egiptean din Cairo, a fost furată și topită, a anunțat Ministerului de Interne din Egipt.

O specialistă în restaurare a luat artefactul – care datează din perioada domniei faraonului Amenemope, un faraon care a condus Egiptul în jurul anului 1000 î.Hr. – dintr-un seif al muzeului, conform ministerului, informează BBC.

Femeia a contactat un bijutier, care a vândut brățara unui bijutier de aur pentru 3.735 de dolari, a precizat ministerul. Ulterior, brățara a fost vândută din nou cu 4.025 de dolari unui muncitor de la o topitorie de aur, care a topit-o împreună cu alte bijuterii.

Ministerul a spus că cei patru indivizi și-au recunoscut faptele după ce au fost arestați și că banii au fost confiscați.

Anterior, Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a anunțat că a luat măsuri imediate după dispariția brățării din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean și că dosarul a fost înaintat poliției.

O imagine cu brățara de aur decorată cu mărgele sferice de lapis lazuli a fost distribuită tuturor aeroporturilor, porturilor maritime și punctelor de trecere a frontierei terestre din Egipt, ca măsură de precauție pentru a preveni scoaterea ilegală a obiectului din țară, se mai arată în comunicat.

Presa locală a relatat că dispariția a fost descoperită în ultimele zile, în timp ce personalul muzeului se pregătea să trimită zeci de artefacte la Roma pentru o expoziție.

Muzeul Egiptean din Cairo este cel mai vechi muzeu arheologic din Orientul Mijlociu. Găzduiește peste 170.000 de artefacte, inclusiv masca funerară din lemn aurit a regelui Amenemope.

Furtul brățării a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de deschiderea Marelui Muzeu Egiptean din apropiere de Giza, unde au fost transferate faimoasele comori din mormântul regelui Tutankhamon.

Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)
📁 Istorie Urbană
Elemente de construcție anterioară, descoperite în timpul lucrărilor de a Planșeului Unirii
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
📁 Istoria unui tablou
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
Turnul Eiffel (foto: Pixabay)
📁 Muzee
Aur în valoare de 600.000 de euro, furat dintr-un muzeu din Paris
Vas de tip bitronconic, descoperit la Gurasada, județul Hunedoara (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
📁 Muzeele României
O piesă spectaculoasă din Epoca Bronzului Târziu
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie
Cele mai vechi mumii din lume, descoperite în sud-estul Asiei (© Proceedings of the National Academy of Sciences)
📁 Preistorie
Cele mai vechi mumii din lume, descoperite în sud-estul Asiei
Lucrări de înlocuire a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Patrimoniu
Lucrări de înlocuire a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Mark 7 nuclear bomb at USAF Museum jpg
📁 Războiul Rece
Cum s-a ajuns la dezvoltarea arsenalelor nucleare și cu ce folos