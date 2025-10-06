Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, redeschis după mai bine 20 de ani

Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, și-a deschis oficial porțile pentru public, după mai mulți ani de închidere și de lucrări de restaurare complexe.

A fost nevoie de peste două decenii de muncă pentru a restaura acest mormânt săpat acum mai bine de 3.000 de ani, din cauza „deteriorărilor grave” suferite de-a lungul secolelor, a declarat Mohamed Ismail Khaled, șeful Consiliului Suprem al Antichităților, la deschiderea oficială, conform Agerpres.

Mormântul, consemnat de arheologi francezi în 1799, în timpul campaniei lui Napoleon, a fost restaurat cu sprijinul guvernului japonez și al UNESCO.

Camera funerară, săpată într-un deal de pe malul vestic al Nilului, vis-a-vis de orașul Luxor, adăpostește unele dintre cele mai rafinate picturi murale ale mormintelor moștenite de la dinastia a XVIII-a, potrivit site-ului UNESCO.

Ajuns pe tron în adolescență, Amenhotep al III-lea, numit și Amenofis al III-lea, a murit în anul 1349 î.Hr., la vârsta de 50 de ani, după circa patru decenii de domnie marcate de prosperitate, stabilitate și grandoare artistică.

Mormântul său se află în necropola de la Teba, unde au fost îngropați faraoni, regine, preoți și scribi regali între secolele al XVI-lea și al XI-lea î.Hr.

După săpături efectuate în 1799 și 1915 de arheologi francezi și britanici, majoritatea figurinelor funerare descoperite în mormânt au fost dispersate, o parte ajungând la Muzeul Luvru din Paris, altele la Metropolitan Museum din New York, iar unele la castelul Highclere din Marea Britanie. Cu toate acesta, mumia și sarcofagul său se află la Muzeul Național al Civilizației Egiptene din Cairo.

Amenhotep al III-lea a fost unul dintre cei mai străluciți faraoni ai Egiptului Antic, domnind în perioada Regatului Nou, între anii 1386 și 1349 î.Hr., în timpul celei de-a 18-a dinastii. Domnia sa este cunoscută pentru pace, prosperitate și o înflorire fără precedent a artelor și arhitecturii.

Amenhotep al III-lea a consolidat puterea Egiptului nu prin războaie, ci prin diplomație și alianțe, căsătorindu-se cu prințese străine și întreținând relații pașnice cu vecinii. A comandat construirea unor opere monumentale, precum complexul templului de la Luxor și faimoasele Coloși ai lui Memnon, două statui uriașe care îl reprezintă.

Epoca sa a fost un apogeu cultural și artistic, pregătind terenul pentru reformele religioase radicale ale fiului său, Akhenaton. Amenhotep al III-lea rămâne în istorie ca un simbol al Egiptului la apogeul puterii și rafinamentului său.

