În data de 15 octombrie, ora 17:00, la Palatul Suțu, va avea loc o dezbatere publică privind proiectul de renovare a fațadei Muzeului Theodor Aman, monument de arhitectură de importanță națională.

Dezbaterea se desfășoară sub egida Primăriei Municipiului București, a Muzeului Municipiului București (MMB) și a OAR București și își propune să ofere un cadru de dialog deschis între specialiști și cetățenii orașului pe tema conservării și restaurării patrimoniului construit, transmite, vineri, MMB, într-un comunicat remis Agerpres.

La dezbatere au fost invitați să participe și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul protejării patrimoniului și culturii urbane, acestea fiind invitate să contribuie la formularea unei viziuni comune privind restaurarea Muzeului Theodor Aman.

Aceasta va fi precedată, între orele 10:00 și 13:00, de evenimentul „Ziua porților deschise la Muzeul Theodor Aman”, ocazie pentru cei interesați să viziteze clădirea și să înțeleagă atât necesitatea restaurării fațadei, cât și valoarea de patrimoniu a imobilului. Accesul în muzeu va fi liber pentru programul orar amintit.

Unul dintre obiectivele principale ale dezbaterii este consolidarea componentei NEB (New European Bauhaus) a proiectului, componentă care vizează integrarea valorilor europene de sustenabilitate, estetică și incluziune în procesele de restaurare și reabilitare a patrimoniului cultural. Primăria Municipiului București intenționează să acceseze finanțare nerambursabilă prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 pentru implementarea proiectului de renovare a fațadei.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să implice comunitatea în procesul de restaurare a unuia dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului bucureștean, casa și atelierul pictorului Theodor Aman, simbol al culturii și artei românești.

Foto sus: Muzeul Theodor Aman (© Facebook / Muzeul Theodor Aman)

