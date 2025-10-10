Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Muzeul Theodor Aman (© Facebook / Muzeul Theodor Aman)

Dezbatere publică privind proiectul de renovare a fațadei Muzeului Theodor Aman

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 10 octombrie 2025

În data de 15 octombrie, ora 17:00, la Palatul Suțu, va avea loc o dezbatere publică privind proiectul de renovare a fațadei Muzeului Theodor Aman, monument de arhitectură de importanță națională.

Dezbaterea se desfășoară sub egida Primăriei Municipiului București, a Muzeului Municipiului București (MMB) și a OAR București și își propune să ofere un cadru de dialog deschis între specialiști și cetățenii orașului pe tema conservării și restaurării patrimoniului construit, transmite, vineri, MMB, într-un comunicat remis Agerpres.

La dezbatere au fost invitați să participe și reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul protejării patrimoniului și culturii urbane, acestea fiind invitate să contribuie la formularea unei viziuni comune privind restaurarea Muzeului Theodor Aman.

Aceasta va fi precedată, între orele 10:00 și 13:00, de evenimentul „Ziua porților deschise la Muzeul Theodor Aman”, ocazie pentru cei interesați să viziteze clădirea și să înțeleagă atât necesitatea restaurării fațadei, cât și valoarea de patrimoniu a imobilului. Accesul în muzeu va fi liber pentru programul orar amintit.

Unul dintre obiectivele principale ale dezbaterii este consolidarea componentei NEB (New European Bauhaus) a proiectului, componentă care vizează integrarea valorilor europene de sustenabilitate, estetică și incluziune în procesele de restaurare și reabilitare a patrimoniului cultural. Primăria Municipiului București intenționează să acceseze finanțare nerambursabilă prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 pentru implementarea proiectului de renovare a fațadei.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să implice comunitatea în procesul de restaurare a unuia dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului bucureștean, casa și atelierul pictorului Theodor Aman, simbol al culturii și artei românești.

Foto sus: Muzeul Theodor Aman (© Facebook / Muzeul Theodor Aman)

Mai multe pentru tine...
Știați că pictorul Theodor Aman era şi sculptor? jpeg
Știați că pictorul Theodor Aman era şi sculptor?
O istorie parfumată: „Liliacul” lui Theodor Aman jpeg
O istorie parfumată: „Liliacul” lui Theodor Aman
Theodor Aman – „După concert” (© Muzeul Municipiului București)
Theodor Aman (1831 – 1891). Primul artist român modern
Foto: © captură video Česká televize
📁 Antichitate
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
Statuetă reprezentând un ibex, cu o vechime de peste 4.500 de ani, recuperată de Irak cu ajutorul autorităților din SUA (© Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Irak)
📁 Patrimoniu
Peste 40.000 de artefacte furate, recuperate de autoritățile din Irak, începând din 2003
Un pasaj subteran secret din Colosseum, deschis pentru public (© Parco archeologico del Colosseo)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un pasaj subteran secret din Colosseum, deschis pentru public
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
vlad tepes
📁 Istorie Medievală Românească
Misterul mormântului lui Vlad Țepeș: Unde este înmormântat, de fapt, voievodul?
Maria Corina Machado (© Bel Pedrosa / World Economic Forum)
📁 Istorie recentă
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025
Ronald Reagan i a cerut scuze lui Margaret Thatcher după ce a invadat Grenada jpeg
📁 Istorie recentă
Ronald Reagan i-a cerut scuze lui Margaret Thatcher după ce a invadat Grenada
Sediul Muzeului Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare (© Consiliul Județean Argeș)
📁 Muzeele României
Sediul Muzeului Județean Argeș, redeschis oficial după restaurare