Descoperirea care rescrie istoria uneltelor sofisticate din Egiptul antic

Un nou studiu arată că egiptenii foloseau unelte sofisticate cu mult mai devreme decât se credea anterior.

Cercetători de la Universitatea Newcastle și de la Academia de Arte Frumoase din Viena au reanalizat un mic obiect din aliaj de cupru, excavat în urmă cu un secol dintr-un cimitir de la Badari, în Egiptul de Sus, și au concluzionat că acesta este cel mai timpuriu burghiu metalic rotativ identificat până acum în Egiptul antic. Artefactul datează din perioada Predinastică (sfârșitul mileniului al IV-lea î.e.n.), înainte de domnia primilor faraoni, informează un comunicat al Universității Newcastle.

Cercetătorii au analizat recent unealta de cupru, care are doar 63 de milimetri lungime și cântărește aproximativ 1,5 grame, și au constatat că prezintă urme distinctive de uzură specifice forării: striații fine, margini rotunjite și o ușoară curbură la capătul activ - caracteristici care indică o mișcare rotativă.

Studiul, publicat în revista Egypt and the Levant, descrie și șase spire ale unei curelușe de piele extrem de fragile, pe care cercetătorii o consideră o rămășiță a corzii folosite pentru acționarea unui burghiu cu arc - un echivalent antic al burghiului manual, în care o sfoară înfășurată în jurul unui ax este mișcată înainte și înapoi cu ajutorul unui arc pentru a roti rapid burghiul.

„Egiptenii antici sunt celebri pentru templele lor din piatră, mormintele pictate și bijuteriile spectaculoase, dar în spatele acestor realizări se aflau tehnologii practice, de zi cu zi, care rareori se păstrează în registrul arheologic. Una dintre cele mai importante era burghiul: o unealtă folosită pentru perforarea lemnului, pietrei și mărgelelor, făcând posibil totul, de la fabricarea mobilierului la producerea ornamentelor.

Această reanaliză a oferit dovezi solide că obiectul a fost utilizat ca burghiu cu arc - ceea ce ar fi produs o acțiune de forare mai rapidă și mai controlată decât simpla împingere sau răsucire manuală a unei unelte. Acest lucru sugerează că meșteșugarii egipteni stăpâneau forarea rotativă fiabilă cu peste două milenii înainte de unele dintre cele mai bine conservate seturi de burghie cunoscute”, explică dr. Martin Odler, cercetător asociat la Facultatea de Istorie, Studii Clasice și Arheologie a Universității Newcastle și autor principal al studiului.

Burghiele cu arc sunt bine cunoscute din perioade ulterioare ale istoriei Egiptului, inclusiv exemple păstrate din Regatul Nou, datate la mijlocul și sfârșitul mileniului al II-lea î.Hr., iar scene din morminte îi înfățișează pe meșteșugari găurind mărgele și obiecte din lemn. .

Analiza chimică realizată de cercetători a arătat că burghiul a fost confecționat dintr-un aliaj de cupru neobișnuit.

„Burghiul conține arsenic și nichel, precum și cantități notabile de plumb și argint. O astfel de compoziție ar fi produs un metal mai dur și cu un aspect distinct față de cuprul standard. Prezența argintului și a plumbului poate sugera alegeri deliberate de aliere și, posibil, existența unor rețele mai largi de materiale sau cunoștințe care legau Egiptul de estul Mediteranei antice în mileniul al IV-lea î.Hr.”, explică Jiří Kmošek, coautor al studiului

Foto sus: Fotografie originală a artefactului publicată în 1927 de Guy Brunton (stânga) și burghiul propriu-zis Fotografie de Martin Odler (© Newcastle University)

