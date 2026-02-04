Secretele unor mumii egiptene, dezvăluite de scanările CT

Radiologii de la Keck Medicine of University of Southern California folosesc scanere de tomografie computerizată (CT) pentru a diagnostica și trata bolile și leziunile pacienților. Recent însă, această tehnologie avansată a fost utilizată într-un mod mult mai inedit: examinarea corpurilor a două mumii egiptene antice.

Radiologii au efectuat scanări CT ale mumiilor a doi preoți egipteni, Nes-Min și Nes-Hor, ale căror trupuri au fost conservate timp de peste 2.200 de ani, informează un comunicat al University of Southern California (USC).

Mumiile au fost scanate în interiorul jumătății inferioare a sarcofagului, fiecare cântărind aproximativ 90 de kilograme. Mumiile erau înfășurate în giulgiuri de in, înnegrite de trecerea timpului. Mumiei mai vechi, Nes-Min, îi era așezat peste trunchi un veșmânt din plasă puternic împodobită cu mărgele și purta mai multe șiraguri de mărgele colorate.

Un scaner CT de ultimă generație a dezvăluit detalii ale corpurilor care i-au umanizat pe cei doi bărbați, inclusiv trăsături faciale precum pleoapele și buza inferioară. Imaginile au oferit, de asemenea, indicii despre starea lor de sănătate, experiențele de viață și durata vieții, care rezonează cu oamenii din zilele noastre.

Scanările dezvăluie leziuni vindecate, probleme dentare și alte afecțiuni moderne

Analiza scanărilor a arătat că cea mai în vârstă dintre mumii, Nes-Min, suferea probabil de dureri lombare, asemenea multor oameni moderni. Coloana sa vertebrală prezenta o vertebră lombară prăbușită, cel mai probabil din cauza îmbătrânirii naturale și a uzurii.

El a fost înmormântat împreună cu mai multe artefacte, reprezentând câțiva gândaci scarabeu și un pește.

Scanarea lui Nes-Hor a relevat probleme dentare și un șold grav deteriorat, precum și faptul că era mai în vârstă la momentul morții decât Nes-Min.

„Aceste scanări oferă o adevărată comoară de informații, posibilă datorită accesului Keck Medicine la cele mai avansate tehnologii de scanare, combinate cu expertiza echipei”, a declarat dr. Summer Decker, care conduce departamentul de imagistică 3D al Keck Medicine și este director al Centrului USC pentru Inovație în Vizualizarea Medicală din cadrul Keck School of Medicine of USC.

„Aceste mumii au mai fost scanate anterior, însă, datorită progreselor în tehnologia de scanare, rezultatele sunt acum mult mai detaliate și mai ample ca niciodată”, a spus Decker, care a coordonat scanările și analiza vizualizărilor.

„Imaginile de înaltă rezoluție au dezvăluit lucruri necunoscute anterior și au ajutat la conturarea unei imagini a modului în care au trăit”, a adăugat Decker.

După scanarea mumiilor, Decker și colegul său, dr. Jonathan Ford, au folosit datele pentru a crea modele digitale 3D ale celor doi bărbați. De asemenea, au realizat reproduceri la scară reală ale coloanelor vertebrale, craniilor și șoldurilor acestora, precum și ale artefactelor găsite alături de Nes-Min, folosind imprimante 3D de calitate medicală.

→ Imaginea 1/10: Scanările CT dezvăluie secretele mumiilor (© Ricardo Carrasco III / Keck Medicine of USC)

Mumiile, alături de modele digitale 3D și imprimări 3D ale unor părți selectate ale corpului lor, vor fi expuse în cadrul expoziției „Mummies of the World: The Exhibition”, care se deschide pe 7 februarie la California Science Center din Los Angeles.

