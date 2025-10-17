Cupe și măști din oase umane, vechi de 5.000 de ani, descoperite de arheologi

Arheologii din China au descoperit o colecție de oase umane care prezentau semne că au fost „prelucrate” asemenea oricărui alt material natural.

Cupe din cranii și măști scheletice au fost descoperite într-o grămadă de oase umane vechi de 5.000 de ani, în China, potrivit unui studiu recent, publicat pe 26 august în revista Scientific Reports.

Craniile sculptate au fost găsite amestecate cu ceramică și resturi de animale, însă scopul acestor obiecte macabre rămâne, deocamdată, necunoscut pentru experți.

Aceste oase provin din cultura Liangzhu, care construit cel mai vechi oraș cunoscut din Asia de Est. Colecția de oase a fost datată cu Carbon-14 între anii 3000 și 2500 î.Hr., în perioada neolitică a Chinei.

Au fost descoperite anterior mai multe cimitire Liangzhu, dar niciunul nu conținea oase „prelucrate”. Arheologii au recuperat peste 50 de oase umane individuale din canale și șanțuri din cinci situri, care prezintă semne că au fost „prelucrate” — despicate, perforate, lustruite sau șlefuite cu unelte.

„Faptul că multe dintre oasele umane prelucrate erau neterminate și au fost aruncate în canale sugerează o lipsă de venerație față de morți”, a declarat pentru Live Science autoarea principală a studiului, Junmei Sawada, antropolog biolog la Universitatea de Sănătate și Asistență Socială din Niigata, Japonia.

Nu au fost găsite urme care să indice că oasele aparțineau unor persoane decedate în mod violent sau semne că scheletele ar fi fost dezmembrate. Asta înseamnă că oasele au fost cel mai probabil prelucrate după ce corpurile s-au descompus, a explicat Sawada.

Cercetătorii au descoperit că cel mai frecvent tip de os prelucrat era craniul uman. Au fost găsite patru cranii de adulți care fuseseră tăiate sau despicate orizontal pentru a crea „cupe din craniu” și alte patru cranii despicate vertical, de sus în jos, pentru a crea un obiect asemănător unei măști scheletice.

Cupe din craniu uman au mai fost descoperite anterior în morminte aparținând elitei culturii Liangzhu, ceea ce sugerează că acestea ar fi putut avea un scop religios sau ritualic, au scris cercetătorii în studiu.

Însă craniile prelucrate sub formă de mască nu au echivalent cunoscut. Alte tipuri de oase prelucrate și apoi aruncate, precum un craniu cu perforații în partea din spate sau o mandibulă intenționat aplatizată, sunt de asemenea unice.

