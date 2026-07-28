Cercetări arheologice la Rapoltu Mare (© Facebook / Muzeul Civilizației Dacice și Romane)

Cercetări arheologice sistematice la Rapoltu Mare, județul Hunedoara / FOTO

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 28 iulie 2026

Muzeul Civilizației Dacice și Romane, împreună cu specialiști ai Archaeotek-Canada și studenți din mai multe țări, desfășoară cercetări arheologice sistematice la Rapoltu Mare, județul Hunedoara.

Cercetările arheologice sistematice de la Rapoltu Mare – punctul La Vie se desfășoară, anul acesta în perioada 8 iunie - 31 iulie, informează Muzeul Civilizației Dacice și Romane.

Conform sursei citate, alături de membrii români ai colectivului de cercetare, format din specialiști ai Muzeului Civilizațíei Dacice și Romane Deva, ai Universității 1 Decembrie din Alba Iulia și ai Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara, lucrează, ca în fiecare an și partenerii de la Archaeotek – Canada, reprezentați prin 5 specialiști de origine canadiană și americană.

În acest an, cei 18 studenți pasionați de istorie care iau parte la săpături pe șantierul arheologic de la Rapoltu Mare, provin din mai multe țări din lume: Canada, SUA, Noua Zeelandă și România.

Șantierul școală din cadrul sitului arheologic Rapoltu Mare - La Vie, deschis încă din anul 2013, se adresează studenților din întreaga lume, care își desfășoară practica arheologică cercetând contexte și situații arheologice aparținând perioadei romane.

Cercetări arheologice la Rapoltu Mare (© Facebook / Muzeul Civilizației Dacice și Romane)
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Cercetări arheologice la Rapoltu Mare (© Facebook / Muzeul Civilizației Dacice și Romane)

Conform Institutului Național al Patrimoniului, situl arheologic Rapoltu Mare – La Vie se află situat în partea de nord-vest a satului Rapoltu Mare, pe a doua terasă a râului Mureș, la o distanță de 1,5 km față de malul drept al acestuia și la aproximativ 440 m nord de drumul interjudețean 107A. Obiectivul este amplasat din punct de vedere geografic în partea de nord-vest a Culoarului Orăștiei, în sudul Munților Metaliferi, la circa 1,5 km în amonte de zona de confluență a Streiului cu Mureșul și la aceeași distanță de neck-ul vulcanic al Măgurii Uroiului.

Deși situl a fost semnalat încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cercetările arheologice au debutat aici abia în anul 1999 atunci când s-a practicat un sondaj pentru verificarea informațiilor din bibliografia mai veche. Începând cu vara anului 2013 a fost demarat un proiect de cercetare care a dus la identificarea unor urme ale activităților antropice încă din preistorie și până în perioada modernă.

Dintre acestea cea mai amplă s-a dovedit perioada romană când pe această terasă a existat o villa ce s-a dezvoltat pe parcursul secolelor al II-lea și al III- lea d.Chr. , trecând prin mai multe faze de construcție. Cercetarea arheologică sistematică fost posibilă ca urmare a parteneriatului existent între Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Archaeotek Canada.

În ceea ce privește amplasarea așezării în epoca romană, villa de la Rapoltu Mare – La Vie se află poziționată în partea vestică a Provinciei Dacia, pe o terasă înaltă, în partea dreaptă a Râului Mureș, nu departe de castrul și așezarea Germisara. Această locație este dispusă la 20 km în amonte față de Micia, la 50 km în avale de Apulum și la 40 km nord față de Colonia Augusta Dacica Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

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