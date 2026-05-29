Casa „Gheorghe Hotăranu” din București va fi restaurată și transformată în Muzeul Farmaciei

Casa „Gheorghe Hotăranu” de pe strada Vasile Lascăr, cunoscută drept „Casa cu Farmacie”, va fi restaurată și transformată în Muzeul Farmaciei, anunță Primăria Sectorului 2.

„Am depus proiectul pentru finanțare europeană, împreună cu Colegiul Farmaciștilor din București, iar obiectivul nostru este clar: să readucem la viață un monument istoric important pentru București și să îl redăm comunității.

Clădirea datează din perioada 1925-1927 și are o poveste specială. Astăzi, însă, are nevoie de consolidare și restaurare pentru a putea fi redeschisă publicului.

Proiectul, în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, include:

consolidarea și restaurarea clădirii

amenajarea Muzeului Farmaciei

modernizarea spațiilor interioare și exterioare

lift exterior pentru accesibilizare

dotări moderne și multimedia pentru vizitatori

Vreau ca aceste locuri să devină spații vii, utile și deschise oamenilor. Sectorul 2 are istorie, iar istoria trebuie protejată și pusă în valoare”, a declarat Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 2.

Casa cu farmacie „Gheorghe Hotăranu” este una dintre cele mai valoroase capsule de memorie urbană din București: prăvălie specializată, laborator farmaceutic și locuință de familie deasupra – un imobil care a traversat războaiele și a fost confiscat în perioada comunistă.

Casa Hotăranu nu spune doar povestea unei familii. Ea spune povestea unei lumi în care competența profesională putea construi un destin, iar profesia nu se oprea la tejghea, ci se reflecta în însăși arhitectura casei.

→ Imaginea 1/5: Casa „Gheorghe Hotăranu” va fi restaurată și transformată în Muzeul Farmaciei (© Zeppelin Design / A.TTUNE ArchiLab / Primăria Sectorului 2)

Descoperă istoria casei cu farmacie „Gheorghe Hotăranu” în numărul 292 al revistei „Historia” (revista:292), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 mai - 14 iunie, și în format digital pe platforma paydemic.

Mai multe pentru tine...