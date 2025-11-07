Bijuterii ale casei de Habsburg, păstrate în secret în Canada

Bijuterii valoroase care aparțin dinastiei de Habsburg vor fi expuse din nou după ce au fost păstrate în secret timp de mai multe decenii în Canada.

Membri ai fostei dinastii imperiale austriece au aranjat ca bijuteriile să fie transportate la Quebec în 1940 când au trebuit să fugă din calea naziștilor, a anunțat familia de Habsburg prin intermediul unei firme de consultanță, informează Agerpres.

Printre cele mai valoroase obiecte se numără un diamant ''Florentin'' de dimensiuni mari precum și alte bunuri personale care au aparținut unor membri de seamă cum ar fi împărăteasa Maria Tereza și regina Marie-Antoinette.

Locul unde este păstrată colecția a fost ținut secret întrucât Zita, văduva ultimului împărat Habsburg, Charles I, care a murit în 1989, a decretat că bijuteriile nu pot fi văzute din nou de public decât cel mai devreme în 2022 din cauza experienței fugii și persecuției prin care ea a trecut.

Familia de Habsburg a anunțat că bijuteriile vor fi expuse în Canada cât de curând posibil

Karl Habsburg este nepotul lui Charles I, care a domnit până la înlăturarea monarhiei, în 1918.

Foto sus: Bijuterii ale casei de Habsburg (© Nasuna Stuart-Ulin / habsburg-heritage.com)

