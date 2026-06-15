Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara

Un segment din vechea cale ferată îngustă care lega orașele Sibiu și Sighișoara a fost reactivat cu ajutorul voluntarilor și a devenit o atracție turistică inedită. Horia Dinu, secretarul general al Asociației Prietenii Mocăniței, a vorbit pentru Adevărul despre eforturile care au contribuit la revitalizarea zonei.

Rețeaua de căi ferate înguste din România a atins extinderea maximă în anii ’60, când liniile cu ecartament îngust incluse în rețeaua feroviară publică însumau peste 700 de kilometri. Separat, alți peste 6.000 de kilometri de linii forestiere împânzeau regiunile acoperite de păduri ale țării.

Mocănița a revenit pe valea Hârtibaciului

După 1990, au mai fost păstrate doar câteva zeci de kilometri de căi ferate forestiere, în zone în care acestea s-au dovedit utile în lipsa drumurilor sau unde potențialul lor turistic a putut fi pus în valoare. Până la începutul anilor 2000, toate căile ferate înguste administrate de CFR și folosite ca legături între localități au fost închise. Deși dezafectate, unele dintre aceste linii au continuat să atragă interesul celor care le-au apreciat valoarea de patrimoniu și atractivitatea traseelor.

Pe Valea Hârtibaciului din județul Sibiu, un segment al vechii căi ferate înguste Sibiu–Agnita–Sighișoara, veche de peste un secol, a fost reactivat cu ajutorul voluntarilor, al organizațiilor neguvernamentale și al localnicilor. Asociația Prietenii Mocăniței și colaboratorii săi au repus în funcțiune șapte kilometri de linie între Cornățel și Hosman, pe care sunt organizate curse turistice în perioada aprilie–octombrie. Asociația lucrează în prezent la refacerea următorilor șase kilometri, până la Cașolț, iar, pe termen mai lung, își propune continuarea traseului de la Hosman spre Nocrich.

Dintre liniile ferate înguste dezafectate în ultimele decenii, calea ferată Sibiu–Agnita–Sighișoara a devenit astfel unul dintre cele mai promițătoare proiecte de recuperare a patrimoniului feroviar din România. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Horia Dinu, secretarul general al asociației, a vorbit despre eforturile voluntarilor pentru întreținerea liniei, dificultățile întâmpinate în refacerea traseului și rolul tot mai important pe care mocănița îl are în dezvoltarea turismului pe Valea Hârtibaciului.

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