Ziua Tratatului de la Trianon la Universitatea din Padova

Cu prilejul Zilei Tratatului de la Trianon, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova şi Societatea de Studii Româneşti “Miron Costin” organizează conferinţa domnului Prof. univ. dr. George Enache, Consecinţele religioase ale Tratatului de la Trianon în Transilvania, miercuri 4 iunie 2025, de la ora 16:30, în Aula 15 a Complexului Universitar “Beato Pellegrino” al Universităţii din Padova.

Conform unui comunicat al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, profesorul George Enache va analiza urmările Tratatului de la Trianon asupra situaţiei cultelor din Transilvania: reconfigurarea arhitecturii spirituale, raporturilor dintre ierarhia ortodoxă şi celelalte culte recunoscute, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (1925), ce venea pe fondul recunoaşterii României Mari în frontierele consfinţite de Conferinţa de Pace de la Paris, organizarea administrativ–teritorială a arhidiecezelor, sinoadele arhidiecezane după Marea Unire. Unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat a avut urmări şi asupra Bisericii Ortodoxe: ierarhii din provinciile unite cu ţara au intrat, la 30 decembrie 1919, în componenţa Sfântului Sinod de la Bucureşti, iar la 31 decembrie 1919, episcopul Miron Cristea a devenit Mitropolit Primat al României. Conferinţa, prilejuită de marcarea Zilei Tratatului de la Trianon, se înscrie în strategia culturală a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia de promovare a culturii române în Italia. Invitatul, Prof. univ. dr. George Enache, este un cunoscut istoric român, specialist reputat în istoria Bisericii Ortodoxe Române şi în istorie contemporană.

George Enache (n. 1974, Galaţi), profesor universitar la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, unde predă istorie contemporană, istoria bisericii, istoria culturii, istoriografie, istoria relaţiilor internaţionale; a urmat Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” din Galaţi (1988–1992), apoi a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (1997); Doctor în istorie (2008) la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, cu teza Biserică şi stat în România democraţiei populare (1948–1964), coord.: Acad. Al. Zub şi Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei. Domenii de interes: relaţia religie–modernitate, istoria cultelor religioase în perioada comunistă, religia în cadrul relaţiilor internaţionale. Volume publicate: Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, Editura Nemira, Bucureşti, 2005; Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română în anii 1948–1964, Editura Partener, Galaţi, 2009; Monahismul ortodox şi puterea comunistă în România anilor ‘50, Editura Partener, Galaţi, 2009 (coautor); Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, Editura Partener, Galaţi, 2009 (coautor); Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice din România, Editura Partener, Galaţi, 2009 (coautor); Conştiinţa creştină în modernitate. Chipuri şi fapte, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014 (coautor); Biserica în comunism. Modele şi mărturii, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; Orthodoxy, Liberalism and Totalitarianism in Modern and Contemporary Romania, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016; Monahismul ortodox românesc şi modernitatea. De la Regulamentele Organice la Decretul 410, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2024.

Mai multe pentru tine...