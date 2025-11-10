Ziua Dobrogei 2025: Acces gratuit la muzee din județul Constanța

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, sub egida Consiliului Județean Constanța, anunță că vineri, 14 noiembrie 2025, cu prilejul Zilei Dobrogei, vizitatorii vor avea acces gratuit la toate punctele muzeale administrate de instituție.

Publicul este invitat să exploreze patrimoniul istoric și cultural al Dobrogei, conform următorului program de vizitare:

• Mormântul Pictat Hypogeu: 09:00–17:00;

• Cetatea Capidava: 09:00–17:00;

• Cetatea Carsium Hârșova: 09:00–17:00;

• Complexul Muzeal Histria: 09:00–17:00;

• Complexul Muzeal Tropaeum Traiani – Adamclisi: 09:00–17:00;

• Centrul Hamangia/Muzeul „Axiopolis” Cernavodă: 09:00–17:00.

Ziua Dobrogei este celebrată anual pe 14 noiembrie, conform prevederilor Legii 230/2015. Anul acesta se marchează 147 de ani de la proclamarea de către Principele Carol I a reintegrării Dobrogei în statul național român.

Prin această inițiativă, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Consiliul Județean Constanța reafirmă angajamentul de a aduce patrimoniul istoric și cultural mai aproape de public, oferind o experiență educativă și captivantă tuturor celor interesați de valorile locale.