612715993 1319777143529588 9169730684483109275 n jpg

Ziua Culturii Naționale la Muzeul Municipiului București

Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 13 ianuarie 2026

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Muzeul Municipiului București (MMB) invită publicul să ia parte la o serie de evenimente culturale dedicate orașului, muzicii și memoriei, desfășurate atât în țară, cât și în afara granițelor.

Expoziția MMB „București: hărți în mișcare” la Madrid

613672682 1319777106862925 7888425347244245387 n jpg

Muzeul Municipiului București inaugurează marți, 13 ianuarie, în Sala Maruja Mallo (Retiro) din Madrid, expoziția „București: hărți în mișcare”, organizată cu ocazia Zilei Culturii Naționale, în prezența dr. Adrian Majuru, Director General MMB, și a dr. Dan Pîrvulescu, Director MMB, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Expoziția propune o lectură evolutivă a Bucureștiului, de la documentele de patrimoniu care surprind procesul de modernizare al orașului, până la imaginea sa contemporană, surprinsă de fotograful Dragoș Asaftei.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 5 februarie 2026, zilnic între orele 10:00 și 20:00. Accesul este gratuit.

Adresa: Sala de Exposiciones Maruja Mallo Del Distrito Retiro, Plaza Daoiz y Velarde, 2 28007 Madrid.

Ziua Culturii Naționale la Palatul Suțu - „Timpul Orașului”

Joi, 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale, publicul este invitat să viziteze expoziția permanentă „Timpul Orașului” de la Palatul Suțu - Muzeul Municipiului București, cu intrare gratuită, între orele 10:00–17:30.

Recitalul vocal „Într-un colț de țară veche”

613516288 1319777103529592 7699506450262161086 n jpg

Tot joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Suțu va avea loc recitalul vocal „Într-un colț de țară veche, susținut de studenții clasei de canto a prof. Laura Tătulescu, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”. Interpretează: Anda Ștefania Baciu, Luca Bucur, Daniela Ciuciu, Livia Floarea, Oleksandra Kuprik, Paula Petre, Carmen Pop. Acompaniament pian: Ana Maria Ciornei. Acces gratuit, în limita locurilor disponibile.

Atelierul pentru copii „Colier de înfrumusețare”

613092978 1319777146862921 7429953025138899481 n jpg

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 , ora 11:00, la Palatul Suțu se va desfășura atelierul senzorial pentru copii (2–7 ani) „Colier de înfrumusețare” , realizat în dialog cu expoziția temporară „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”.

Atelierul despre frumusețe, începuturi și legătura dintre om și pământ, este coordonat de artistul și educatorul Anaid Noimis. Taxă: 40 lei / participant. Înscrieri: educatie@muzeulbucurestiului.ro.

