Ziua Culturii Naționale, ediția a XVI-a, sărbătorită simultan la București și Chișinău

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor sărbători împreună, în sesiune festivă, cea de-a XVI-a ediție a Zilei Culturii Naționale. Manifestarea va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 11, simultan în Aula Academiei Române din București și în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei din Chișinău.

Deschiderea ședinței festive va fi marcată de alocuțiunile celor doi președinți ai forurilor academice, acad. Ioan-Aurel Pop și acad. Ion Tighineanu, informează un comunicat al Academiei Române.

În cadrul evenimentului vor susține comunicări reprezentanți ai mediului academic de pe ambele maluri ale Prutului: poeta Ana Blandiana și filosoful Mircea Flonta, membri titulari ai Academiei Române, criticul și istoricul literar Mihai Cimpoi, membru al Academiei de Științe a Moldovei, prof. univ. Marta Petreu, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, și academicianul Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române. Evenimentul va fi moderat de prof. univ. Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române.

Momentul solemn va fi marcat de intonarea „Odei lui Eminescu”, interpretată prima dată pe 15 ianuarie 2025, la București, Chișinău și Bruxelles, în cadrul evenimentelor de inaugurare a Anului „Mihai Eminescu”, o inițiativa comună a celor două academii.

Sesiunea de comunicări va fi urmată de lansarea emisiunii de mărci poștale „Ziua Culturii Naționale”, prezentată de Gabriel Bulumac, directorul general al Romfilatelia, și de un recital susținut de actrița Maia Morgenstern. Programul se va încheia cu un moment muzical în interpretarea cvintetului de coarde ARCO, alcătuit din elevi ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București.

Manifestarea face parte din Planul de acțiuni comune pentru anul 2026, un an festiv în care Academia Română sărbătorește 160 de ani de la întemeiere, iar Academia de Științe a Moldovei marchează 65 de ani de la fondare.

Academia Română celebrează în fiecare an Ziua Culturii Naționale, sărbătoare pe care a inițiat-o și propus-o spre legiferare Parlamentului României în anul 2010. Astfel, Ziua Culturii Naționale a fost instituită ca sărbătoare cu statut național la data aniversării poetului Mihai Eminescu. Manifestările dedicate acestei sărbători, ajunsă la a XVI-a ediție, au ca scop promovarea valorilor culturii naționale în toate comunitățile locuite de români, în interiorul sau în afara granițelor țării.