ana blandiana jpg

Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 29 octombrie 2025

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 29 octombrie 2025, a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de 3 membri titulari și 2 membri corespondenți.

Conform unui comunicat al Academiei Române, noii membri titulari sunt Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), Secția de filologie şi literatură; Nicolae-Ovidiu I. Badea, Secția de științe agricole şi silvice; Wilhelm Dancă, Secția de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie; iar membri corespondenți sunt: Viorel Jinga, Secția de științe medicale; și Luminița Chivu, Secția de științe economice, juridice şi sociologie.

Conform Statutului Academiei Române și prevederilor legii nr. 752/2001, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei, precizează comunicatul citat.

