Zilele Culturii Urbane, la ARCUB: Muzică din jocuri video, performance-uri live și experiențe interactive

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București propune publicului Zilele Culturii Urbane, un program special care aduce în prim-plan forme contemporane de expresie artistică – de la muzică și performance, la jocuri video și medii digitale. Alegerea acestui format reflectă deschiderea ARCUB către publicul tânăr și către practicile culturale actuale, în contextul unei direcții curatoriale orientate spre o abordare multidisciplinară și dialog cu noile generații.

Evenimentul dedicat Zilei Culturii Naționale deschide, totodată, seria manifestărilor culturale organizate de ARCUB în 2026, an aniversar în care instituția marchează 30 de ani de proiecte culturale dedicate orașului și locuitorilor săi, informează un comunicat al ARCUB.

15 ianuarie 2026 | Music from video games and more…

Ora 18:00–22:00 | Sala Mare | Acces liber

De Ziua Culturii Naționale, ARCUB invită publicul la un eveniment special dedicat muzicii din jocurile video — un element-cheie al experienței de joc, responsabil pentru emoție, atmosferă și storytelling. De la sunetele 8-bit ale primelor console până la coloane sonore complexe și performance-uri live, muzica din jocuri video a devenit o formă de expresie artistică cu un impact cultural din ce în ce mai vizibil, dincolo de ecran.

Seara începe cu o discuție deschisă cu publicul, moderată de Elvira Lupșa, alături de Gojira, George Pandrea, DEX, Dualtrx și Otaku — artiști și creatori activi la intersecția dintre muzică, cultură urbană și medii digitale. Conversația propune o incursiune accesibilă în evoluția muzicii din jocurile video, rolul ei în construirea emoției și a narațiunii, dar și felul în care acest univers sonor se regăsește astăzi în concerte, instalații și arhive audio-video.

După discuție, spațiul ARCUB se transformă într-o zonă de experiență live și interacțiune: DJ set-uri semnate de George Pandrea și Gojira, un turntable set susținut de DEX, o instalație audio-video care combină o consolă Nintendo NES cu sintetizatoare modulare, realizată de Dualtrx, precum și sesiuni de VJing și visuals de la Otaku / manga.RO. În paralel, publicul este invitat să participe activ, testând jocuri muzicale precum Guitar Hero III (Wii) și DJ Hero (PS3), într-un dialog ludic între sunet, ritm și joacă.

Evenimentul are loc în contextul expoziției The Art of the Game, care poate fi vizitată până pe 1 martie la ARCUB – Hanul Gabroveni. Expoziția este dedicată jocurilor video ca formă de artă contemporană și explorează legătura dintre jocuri video, design, muzică, imagine și storytelling, propunând o perspectivă culturală asupra unuia dintre cele mai influente medii creative ale prezentului.

Participarea la eveniment se face pe bază de înscriere – formular disponibil aici.

Participanții la eveniment au acces gratuit și la expoziția The Art of the Game, între orele 18:00-22:00.

Zilele Culturii Urbane continuă și după 15 ianuarie, cu noi întâlniri dedicate culturii contemporane

Pe 17 ianuarie, la ora 18:30, publicul este invitat la o nouă întâlnire TAG TALKS, dedicată universului vizual al jocului Monument Valley 3, alături de Lili Ibrahim, Art Director, într-un eveniment realizat în parteneriat cu Romanian Game Developers. Discuția explorează jocurile video ca formă de artă, emoție și storytelling vizual, abordând teme contemporane precum comunitatea, migrația și criza climatică, și se încheie cu o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul.

Participarea la eveniment se face pe bază de înscriere – formular disponibil aici.

Tot în cadrul Zilelor Culturii Urbane, ARCUB se alătură unui demers inovator de digitalizare a patrimoniului cultural, susținând lansarea eteatru.ro, noua platformă a Teatrului Național Radiofonic – Radio România. Concepută după modelul marilor platforme de streaming, eteatru.ro oferă acces gratuit la cea mai amplă colecție on-demand de teatru radiofonic din România și reunește mii de producții audio — de la spectacole clasice și montări legendare, până la creații contemporane — valorificând o tradiție culturală începută în 1929, adaptată mediului digital.

Prin Zilele Culturii Urbane, ARCUB propune o celebrare a Culturii Naționale ancorată în prezent, care recunoaște muzica din jocurile video, performance-ul live și cultura digitală ca parte integrantă a culturii contemporane și ca punți reale de dialog cu noile generații.

Despre The Art of the Game - celebrating video games and connected arts

Expoziția The Art of the Game — primul eveniment cultural de anvergură dedicat jocurilor video și artelor conexe, produs de ARCUB, desfășurată în toate spațiile Hanului Gabroveni — poate fi vizitată până pe 1 martie 2026, de miercuri până vineri (între orele 12:00-21:00) și sâmbătă - duminică (între orele 11:00-21:00). Biletele pot fi achiziționate prin arcub.ro, Entertix.ro și la Casa de bilete ARCUB (str. Gabroveni 50-53).