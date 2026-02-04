Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
„Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, expoziție de fotografie la Muzeul Național al Banatului din Timișoara

„Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, expoziție de fotografie la Timișoara

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 4 februarie 2026

Expoziția-eveniment de fotografie, „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, semnată de Christine de Grancy, fotograf de teatru și artă, va fi vernisată, joi, de la ora 17:00, la Muzeul Național al Banatului din Timișoara.

La pas, pe acoperișurile palatelor și clădirilor istorice ale Vienei. Doar călătorii norocoși vor ajunge vreodată în aceste spații, aflate între cer și pământ, unde arhitecții și artiștii de altădată au ascuns simboluri istorice, mesaje pentru viitor, reprezentări ale unor jocuri de putere.

Toate acestea se dezvăluie în expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți” a renumitei fotografe de teatru și artă Christine de Grancy. Marea artistă ne-a părăsit pe neașteptate în 2025, în plin turneu al expoziției în România. După ce a fost văzută de mii de vizitatori din țară și din Europa, expoziția ajunge la Timișoara grație colaborării dintre Muzeul Național al Banatului și Forumul Cultural Austriac, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș”, scrie Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

Vernisajul are loc pe data de 5 februarie, ora 17.00, la Muzeul Național al Banatului, Bastionul „Maria Theresia” (Str. Martin Luther 4), în prezența curatoarei expoziției, actrița Mercedes Echerer, a Ambasadoarei Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, și a Consulului onorific al Austriei la Timișoara, Georg Bardeau.

Citată printre cei mai buni 100 de fotografi din lume de către prestigioasa publicație „Photo France”, excepționala artistă vizuală Christine de Grancy s-a stins din viață pe 20 martie 2025.

Imaginile în mișcare nu au interesat-o niciodată. Lumea ei era cea a fotografiei, a clipei surprinse pe peliculă, pentru care avea un simț cu totul special. Tocmai de aceea, a fost supranumită „die Augnerin”, ceea care vede detaliul pe care ceilalți nici măcar nu-l observă.

Artista a dorit ca această expoziție să ajungă și la Timișoara, un oraș care are atâtea similitudini cu capitala austriacă – istorice, arhitecturale, artistice, de structură urbană – încât a fost adesea numit „Mica Vienă”. Această idee devine acum realitate la Muzeul Național al Banatului, unde expoziția va putea fi vizitată până pe 29 martie 2026”, adaugă Muzeul Național al Banatului.

