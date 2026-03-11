Vernisajul expoziției „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”, la Palatul Suțu

Vineri, 6 martie 2026, la Palatul Suțu, în fața unui public numeros, a avut loc vernisajul expoziției „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”, o întâlnire cu memoria și universul a doi importanți oameni ai literaturii române.

Evenimentul s-a bucurat de participarea unor invitați de seamă – Tudor Gheorghe, Ștefan Velniciuc, Mihai Gruia Sandu, Janine Stavarache, Constantin Vaeni și Sergiu Cioiu – care au evocat personalitatea și moștenirea culturală a celor doi literați, scrie Muzeul Municipiului Bucureşti, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, expoziția propune o incursiune în universul intim al Ileanei și al lui Romulus Vulpescu, reunind obiecte personale, manuscrise, fotografii, corespondență și documente ce conturează parcursul lor intelectual și uman. Acestora li se alătură lucrări din patrimoniul Pinacotecii București, integrate pentru a recrea atmosfera culturală și spațiul simbolic în care s-au format și au creat cei doi.

Romulus Vulpescu (1933–2012) a fost poet, prozator, eseist și unul dintre cei mai rafinați traducători ai literaturii universale în limba română, cunoscut pentru remarcabilele sale traduceri din François Villon, Charles Baudelaire, Molière sau Shakespeare. Spirit erudit și pasionat de limbaj, a lăsat în urmă o operă poetică și eseistică distinctă, precum și o contribuție esențială la circulația marilor texte ale literaturii universale în spațiul românesc.

Ileana Vulpescu (1932–2021) a fost una dintre cele mai citite prozatoare române contemporane. Romanul său „Arta conversației” a devenit un adevărat fenomen editorial, iar scrierile sale, marcate de finețe psihologică și observație socială, au explorat cu sensibilitate universul interior al personajelor și subtilitățile relațiilor umane.

Prin documente, mărturii și obiecte care au aparținut celor doi, expoziția „Infinitatea cuvintelor” propune redescoperirea unui cuplu emblematic pentru cultura română și a unei vieți trăite sub semnul literaturii.

Expoziția „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu” poate fi vizitată în perioada până pe 26 aprilie 2026, la Palatul Suțu. Program: miercuri – duminică, 10:00–18:00