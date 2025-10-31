Muzeul Colecțiilor de Artă (Calea Victoriei 111) găzduiește vineri 14 noiembrie, ora 18.00, vernisajul expoziției „Corneliu Baba - Chipul Feminin. O privire în detaliu”. Expoziția va fi deschisă în perioada 15 noiembrie 2025- 15 martie 2026.

Expoziția prezintă o selecție din opera lui Corneliu Baba (1906-1997) construită în jurul uneia dintre temele majore ale artei universale și, în același timp, o constantă a căutărilor plastice ale artistului: portretul feminin. Expoziția este curatoriată de Liliana Chiriac și Maria Muscalu Albani, informeaază un comunicat al Muzeului Național de Artă al României (MNAR).

Conform sursei citate, în Jurnalele și Caietele de atelier ale artistului apar mărturii ale unor frământări în procesul de creație – identificarea unui chip feminin exemplar, în care particularitatea trăsăturilor chipului să poată exprima gânduri și sentimente și, alături de gestica mâinilor, să sugereze o formă nonverbală de comunicare. Aceste confesiuni dezvăluie preocuparea artistului pentru genul portretului și explorarea în această direcție a unor fizionomii reale sau fictive, dovedind fantezie și virtuozitate picturală. Nu există nicio perioadă în cronologia operei artistului, în care tema omului să nu fi fost abordată, Baba fiind considerat de criticii de artă un „pictor al omuluiˮ.

Portretele realizate după modele reale sau imaginare se regăsesc în toate perioadele sale de creație și ridică probleme picturale specifice, formând anumite conexiuni între privitor și creator, după cum însuși artistul dezvăluie: „Portretul trebuie să șocheze nu prin asemănare, ci prin prezență, o prezență realizată pictural și încărcată de această forță dramatică”.

Între portretele feminine, pot fi identificate următoarele tipologii: portretul de familie, portretele de copii, portretul anonim, portretul cu identitate și portretul tematic sau portretul imaginar – inspirat de marii maeștri. Unele portrete aparțin temelor de suflet, începând de la portretele de țărani până la compoziții precum Scena de gen, Pieta, Spaima (teme cu un profund caracter filosofic).

Parcursul expozițional cuprinde mai mult de optzeci de lucrări de pictură și grafică, dar și obiecte personale sau documente ale artistului: caiete cu schițe, oglinzi, fotografii de familie, albume de artă etc., aranjate cronologic și tematic, însoțite de texte selectate din Jurnalele artistului și cu informații despre personajele reprezentate, completate de curatori.

Lucrările de artă și obiectele prezentate fac parte din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și al Muzeului Colecțiilor de Artă (colecțiile C. Baba și I. Pas), precum și din alte trei muzee din Capitală (Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Municipiului București, Cabinetul de stampe – Biblioteca Academiei Române), dar și din țară: Muzeul de Artă Craiova, Muzeul „Vasile Pârvanˮ din Bârlad, Muzeul Județean Gorj – „Alexandru Ștefulescu”, Muzeul Judeţean de Artă Prahova – „Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul Național de Artă Timișoara, alături de lucrări ce provin din colecția artistului și din colecții particulare.

Cea de a doua componentă a evenimentului este lansarea volumului bilingv C. Baba. Repertoriul colecției. Volumul este dedicat vestitului „pictor al omului“, Corneliu Baba, la care s-a lucrat timp de doi ani, având ca scop punerea în lumină a unor informații inedite, a unor date clare despre opera artistului, necesare identificării tematice și încadrării istorice a creațiilor sale, precum și ilustrații ale lucrărilor/pieselor din colecția artistului de la MCA, dar și din patrimoniul Secției Artă Românească Modernă.