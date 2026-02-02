Vernisajul expoziției „Bucura Dumbravă – un spirit călător”, la Arhivele Naționale ale României

Spațiul expozițional al Arhivelor Naționale ale României din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, București, a găzduit vineri, 30 ianuarie, vernisajul expoziției „Bucura Dumbravă – un spirit călător”.

La eveniment au participat dr. Andreea Răsuceanu – scriitor și critic literar, dr. Bianca Cernat – scriitor și cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, dr. Alina Pavelescu – director adjunct al Arhivelor Naționale ale României, Monica Negru – curatorul și coordonatorul expoziției, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, dr. Alina Pavelescu a deschis întâlnirea cu publicul, evocând personalitatea complexă a Bucurei Dumbravă, pe numele său real Fanny Seculici, contribuția ei la dezvoltarea culturii din țara noastră, prin romanele sale istorice, culegerile de legende, piesele de teatru, articolele de presă sau lucrările memorialistice inedite. De asemenea, doamna Pavelescu a amintit publicului că Bucura Dumbravă a fost prima femeie care a urcat pe Vârful Omu (cel mai înalt vârf al masivului Bucegi, 2514 m) și că pentru recunoașterea contribuției sale la popularizarea turismului montan în România, al doilea vârf ca înălțime din Bucegi a fost numit Vârful Bucura (2503 m). A vorbit și despre contribuția lui Fanny Seculici la promovarea tradițiilor naționale și implicarea în mișcarea teozofică.

Dr. Andreea Răsuceanu a evidențiat latura de scriitoare a Bucurei Dumbravă, vorbind despre romanele istorice ale acesteia, cu un accent special pe volumul „Pandurul”, un portret remarcabil documentat al lui Tudor Vladimirescu. Doamna Răsuceanu și-a exprimat regretul că lucrările istorice ale Bucurei nu au fost reeditate, cea mai recentă ediție datând din 1969.

Dr. Bianca Cernat a povestit publicului despre contribuția celei omagiate astăzi în acțiuni de caritate și înființarea de asociații culturale și artistice. Doamna Cernat a evocat efortul pe care trebuie să-l fi făcut Bucura Dumbravă, în urmă cu mai bine de 100 de ani, pentru a ajunge pe Vf. Omu, când nu exista telecabina Bușteni-Babele sau cea dintre Peștera și Babele și nici actuala șosea Transbucegi sau măcar un drum forestier. Cercetătoarea și-a exprimat aprecierea față de bogatele informații pe care Bucura Dumbravă le oferă în paginile volumului „Cartea Munților”.

Arhivele Naționale ale României invită publicul până pe data de 8 martie 2026 să o descopere sau să o redescopere pe această extraordinară personalitate a începutului de secol al XX-lea. Intrarea este liberă. Spațiul expozițional al Arhivelor Naționale este deschis de luni până vineri, între orele 9.00-16.00.