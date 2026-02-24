Tronurile care au scris istorie, expuse la Muzeul Național de Istorie a României

În inima Bucureștiului, la Muzeul Național de Istorie a României, vizitatorii pot păși, la propriu, în spațiul simbolic al puterii. Expoziția „Tronuri domnești și regale” aduce în fața publicului șase piese excepționale, martori tăcuți ai unor momente fundamentale din istoria modernă a României, relateaza turismistoric.ro

Nu sunt simple obiecte de mobilier ceremonial, ci veritabile artefacte politice, încărcate de memorie și reprezentare.

Tronul lui Grigore Dimitrie Ghica – începutul unei noi epoci

Impunător și eclectic, tronul lui Grigore Dimitrie Ghica reflectă gustul european al primei jumătăți a secolului al XIX-lea. Elementele de neo-Renaștere italiană și neoclasicism trimit la dorința de modernizare a Țării Românești după epoca fanariotă. Este simbolul revenirii la domniile pământene.

Tronul lui Gheorghe Bibescu – între Regulament Organic și Revoluție

Realizat, cel mai probabil, într-un atelier vienez, tronul lui Gheorghe Bibescu poartă amprenta stilului Blondel, aflat în vogă la Viena după 1840. Este tronul unui domnitor care a abdicat în contextul Revoluției de la 1848 – un moment de cotitură pentru societatea românească.

Tronurile lui Alexandru Ioan Cuza și Elena Cuza – martorele Unirii

Tronurile domnitorului Alexandru Ioan Cuza și ale Doamnei Elena Cuza, realizate în stil Napoleon III (Second Empire), sunt legate direct de Unirea Principatelor din 1859.

Aceste piese au fost folosite ulterior și de Carol I și de Elisabeta a României, fiind prezente inclusiv la proclamarea Regatului României, la 10 mai 1881. Astfel, aceleași tronuri traversează două momente definitorii: nașterea statului modern și transformarea lui în regat.

Tronul reginei Elisabeta – un manifest neo-bizantin

Realizat în 1884 de Casa Krieger din Paris, tronul spectaculos al reginei Elisabeta impresionează prin stilul neo-bizantin și prin decorul inspirat din arta medievală românească. Este expresia unei identități culturale asumate și reinterpretate în cheie occidentală.

Tronul regal din Palatul Adunării Deputaților

Expoziția include și tronul masiv din lemn, cu spătar de doi metri, folosit de regii României în Palatul Adunării Deputaților la începutul secolului XX. În epocă, era considerat „o minune a artei decorative” — un simbol al autorității într-un spațiu al reprezentativității politice.

Detalii de vizitare

Expoziția este deschisă până la 15 aprilie și poate fi vizitată de miercuri până duminică, conform programului de iarnă și vară al muzeului.

Pentru pasionații de istorie, dar și pentru turiștii care caută experiențe culturale autentice în București, această expoziție este o ocazie rară de a vedea, la un loc, simbolurile materiale ale puterii românești din secolele XIX–XX.