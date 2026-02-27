Tradiția Mărțișorului, promovată de Institutul Cultural Român în străinătate

Institutul Cultural Român marchează începutul primăverii printr-o serie de evenimente dedicate Mărțișorului, organizate în colaborare cu misiuni diplomatice, instituții culturale și parteneri locali din întreaga lume.

Ateliere de creație, expoziții, proiecții, conferințe și momente artistice vor aduce în prim-plan valoarea simbolică și patrimoniul cultural al Mărțișorului, promovând dialogul intercultural și transmiterea tradițiilor românești. Mărţişorul a fost înscris, în anul 2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii - UNESCO, după o candidatură comună a României, Bulgariei, Macedoniei și Republicii Moldova, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Institutul Cultural Român de la Stockholm organizează vineri, 27 februarie 2026, la sediu, a patra ediție a evenimentului inițiat în parteneriat cu Ambasadele României, Moldovei, Bulgariei și Macedoniei în Regatul Suediei. Fiecare țară implicată ilustrează tradițiile proprii de confecționare a mărțișoarelor. Din comunitatea românească, invitata ICR Stockholm este Mihaela Alexe, artizană.

Institutul Cultural Român de la Lisabona, alături de Ambasadele României și Republicii Moldova în Republica Portugheză, organizează Sărbătoarea Mărțișorului sâmbătă, 28 februarie 2026, orele 14.30-17.30, la sediul Centrului Cultural Casapiano. Cu sprijinul prof. Elena Covasan, care predă Cursul de Limbă și Civilizație Românească, program al Institutului Limbii Române, vor fi organizate ateliere în cadrul cărora va fi prezentată povestea Mărțișorului. Copiii îşi vor confecționa mărțișoare reciclabile, din hârtie, pastă rece sau materiale textile. În cadrul atelierului „Marioneta Mărțișorului – O călătorie între România și Portugalia”, copiii vor confecționa marionete în specificul portului popular românesc și tradițiilor de primăvară. Proiectul include diferite momente artistice, un atelier de pictură facială pentru copii, precum și sesiuni de prezentare a tehnicilor de broderie populară și String Art.

Institutul Cultural Român de la Paris, alături de Ambasada României în Franța, Reprezentanța României la UNESCO, Consulatul general al României la Paris și Ambasada Republicii Moldova în Franța, invită publicul la ateliere de creație și prezentări video despre „Legenda Mărțișorului”, care vor avea loc sâmbătă, 28 februarie, în sala de festivități a Primăriei arondismentului 17 din Paris și duminică, 1 martie, în Salonul Auriu și în Sala de marmură ale Palatului Béhague. Atelierele sunt coordonate de Maria Enache, alături de asociațiile studențești LSRS Franța și Nepsis.

Ambasada României în Republica Cipru, în parteneriat cu Institutul Cultural Român și Alianța Românilor din Cipru, organizează în perioada 28 februarie – 2 martie 2026, la Nicosia, o serie de evenimente dedicate celebrării tradiției Mărțișorului. Artista ceramistă Ana-Maria Ariciu va realiza demonstrații de confecționare a mărțișoarelor tradiționale din lut, promovând tehnici artizanale autentice, la Școala Românească din Cipru și la Ambasada României din Nicosia, incluzând prezentarea tradiției Mărțișorului și a semnificațiilor sale culturale.

Institutul Cultural Român din Londra propune un Atelier de confecționat mărțișoare, în cadrul programului permanent „Acasă în Belgrave Square”, pe 1 martie 2026, ora 11.00, la sediu. Atelierul include activități de pictură, împletirea firului tradițional alb-roșu, decupaj din hârtie și carton sau colaj. Atelierul este coordonat de Anda Vahnovan, Alice Năstase-Buciuta, Lelia Cioriia și Ana Stanca, profesoare în cadrul programului LCCR – Limbă, cultură și civilizație românească, desfășurat în Londra.

Institutul Cultural Român de la Madrid, misiunile diplomatice ale României, Republicii Moldova și Bulgariei acreditate în Regatul Spaniei, în colaborare cu Districtul Chamartín din Madrid, cu sprijinul asociațiilor româno-spaniolă Salva și bulgaro-spaniolă Balcan organizează Ateliere de creație de Mărțișor, dedicate adulților și copiilor cu vârsta de peste șase ani, pe 1 martie 2026, ora 11.00, în cadrul Centrului Cultural Nicolás Salmerón. Atelierele vor fi conduse de Ana Ropot, care îi va învăța pe copii să își creeze propriul „Mărțișor cu fir alb-roșu”. Camelia Dunaev, membră a Asociației Salva, va coordona atelierul pentru adulți.

„Mărțișorul, tradiție și frumusețe românească”

Institutul Cultural Român de la Viena găzduiește un workshop dedicat copiilor din comunitatea de români. Workshop-ul „Mărțișorul, tradiție și frumusețe românească” are loc pe 1 martie, în intervalul orar 15.00-18.00, în biblioteca ICR Viena. Activitățile includ confecționarea de mărțișoare și de brățări din mărgeluțe pe fir roșu și o scurtă prezentare despre tradiția Mărțișorului. Atelierul este coordonat de Cosmina Efremescu și Claudia Chezan, voluntare în Vienna Family Network și coordonatoare ale Grupului de Limbă Română din cadrul organizației. Publicul interesat este invitat, între 27 februarie și 1 martie, și la Târgul de Mărțișoare (Bruno-Marek-Allee 9, 1020, Viena), organizat în colaborare cu Biserica Ortodoxă Română Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău va promova tradiția Mărțișorului prin proiectul „Fior de mărțișor”, constând într-un colaj video care va fi postat pe pagina sa de Facebook pe 1 martie și care reunește intervenții scurte ale unor personalități marcante din domeniul culturii. Doina Uricariu (poetă, editoare și eseistă), Cristina Uruc (manager al Artexim, organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu), Petru Hadârcă (directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău), Vladlen Babcinețchi (sculptor și coordonator al proiectului „Luna Sculptorilor”) și Daniel Jinga (dirijor și director manager general al Operei Naționale București) vor oferi o reflecție personală asupra semnificației mărțișorului, a începutului de primăvară și a rolului femeii în viața culturală și spirituală a comunității.

Mărțișorul: Common Spring Traditions in Romania and Republic of Moldova este un eveniment multidisciplinar desfășurat în Galeria Institutului Cultural Român de la Budapesta, pe 2 martie 2026, între orele 18.00-20.00. Manifestarea este adresată oficialilor străini și cuprinde o conferință în limba engleză despre tradiția Mărțișorului, Babelor și a Mucenicilor, susținută de Maria Flavia Pop, muzeograf în cadrul Secției de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea; un atelier de creație, cu participarea invitaților din Republica Moldova; prezentare de mărțișoare, degustare de mucenici și alte produse tradiționale din România și Republica Moldova, oferite de cele două ambasade. Proiectul este realizat prin colaborarea dintre Institutul Cultural Român de la Budapesta, Ambasada României în Ungaria și Ambasada Republicii Moldova în Ungaria.

Filiala de la Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta organizează, în parteneriat cu Școala Românească și Fundația Lucian Magdu din Bătania, seria de evenimente „Sărbători tradiționale de primăvară: Dragobetele și Mărțișorul la Bătania”. „Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie”, film regizat de Andrei Huțuleac, va fi proiectat vineri, 6 martie, ora 17.00, la Casa Românească de la Bătania. Pe 24 februarie 2026 au avut loc ateliere pentru copiii de la Școala Românească Lucian Magdu și vernisajul expoziției „Mărțișor: patrimoniu cultural imaterial UNESCO”, prezentat de Agota Szentannai, referent la Filiala Seghedin. Pe 25, 26 și 27 februarie au avut loc, în spațiul expozițional al Casei, și atelierele de confecționat mărțișoare pentru public.

Institutul Cultural Român din Praga și Ambasada României în Republica Cehă propun atelierul de confecționat mărțișoare coordonat de Anca Milchiş, creator de obiecte hand-made din Cluj-Napoca, marți, 3 martie 2026, ora 17.00, la Ambasada României la Praga - Palatul Morzin. Pasiunea pentru obiectele hand-made a condus-o pe Anca Milchiș pe meleagurile acestui tărâm al autenticității și al creativității, în realizarea unui proiect special, ce are ca scop sprijinirea artizanilor români. A pus bazele comunității „Festivalul Hand-made Transilvania”, care reunește zeci de expozanți, ateliere și workshopuri.

Institutul Cultural Român de la Varșovia promovează tradiția Mărțișorului prin diseminarea acestei practici în rândul personalităților feminine, reprezentante ale organizațiilor de cultură, artistice, dar și din mediul diplomatic, universitar și instituțional, inclusiv colaboratoare din cadrul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025. ICR Varșovia își propune să distribuie 100 de mărțișoare realizate artizanal împreună cu o scrisoare care detaliază istoricul, simbolurile și practicile actuale legate de 1 Martie.

Institutul Cultural Român la Tokyo, organizează, pe 29 martie 2026, ateliere de creație pentru copii și adulți, târg de artizanat și meșteșuguri, prezentări de produse tradiționale, în cadrul primei ediții a Festivalului Rokusan, care va avea loc la Rokusan Lounge Plaza, în Minato City, Tokyo, unde România este țară invitată. Proiectul multidisciplinar include și un concert al artiștilor Jan Mocanu (acordeon) și Viorel Papuc (voce, nai, fluier, cimpoi și caval). Parteneri: Primăria Minato City - departamentul dezvoltare culturală și comunități urbane, Ambasada României în Japonia.

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv a găzduit, pe 26 februarie 2026, conferința „Mărțișor – firele care ne leagă de primăvara românească”, urmată de un atelier dedicat copiilor, adolescenților și tinerilor israelieni, cu intervenții susținute de Florența Kappel, artist plastic israelian de origine română. Utilizând materiale variate și tehnici accesibile tuturor vârstelor, coordonatoarea evenimentului a vorbit despre mărțișor ca gest de comunicare, legătură între generații și expresie a identității culturale românești. Copiii și tinerii au fost invitați să poarte mărțișoarele realizate, devenind mici ambasadori ai unei tradiții românești pline de sensibilitate, speranță și bucurie.

Evenimentul „Mărțișor - Martenitsa - Martinka” - tradiții de primăvară la Bruxelles s-a desfășurat pe 22 februarie în Sala de Marmură a Universității Libere, cu sprijinul Ambasadelor României, Bulgariei, Republicii Moldova și Republicii Macedonia de Nord la Bruxelles. Programul a inclus un târg de mărțișor cu artizani din cele patru state participante, un program artistic multicultural și dezbateri dedicate patrimoniului cultural imaterial. ICR Bruxelles a prezentat expoziția „Mărțișorul - patrimoniul cultural imaterial UNESCO”, realizată de Muzeul Județean de Istorie Buzău. Expoziția va fi itinerată la Knokke-Heist, Flandra, în perioada 7 - 8 martie 2026, sala Ravelingen, pentru a fi prezentată în cadrul Târgului de primăvară, organizat de asociația ROBELINTEGRA, o organizație non-profit dedicată susținerii comunității românești din regiunea Flandra de Vest, Belgia.

