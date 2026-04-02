Tradiția încondeierii ouălor de Paște, prezentată la Castelul Vianden din Luxemburg

Institutul Cultural Român din Bruxelles, în colaborare cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului și Asociația Les Amis du Château de Vianden, organizează expoziția „Arta ouălor încondeiate în România”, care va avea loc în perioada 28 martie - 15 aprilie 2026, la Castelul Vianden, una dintre cele mai spectaculoase fortărețe din Valea Rinului.

Expoziția a fost vernisată în 28 martie 2026, în prezența unor personalități marcante din Luxemburg și din mediul european, inclusiv reprezentanți ai instituțiilor culturale și politice, ambasadori acreditați în Marele Ducat al Luxemburgului și înalți funcționari europeni, urmând să fie deschisă publicului larg pe toată durata Sărbătorilor Pascale, atât ortodoxe, cât și catolice., informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Conform sursei citate, expoziția reunește o selecție reprezentativă de ouă încondeiate provenite din diferite regiuni ale României, completată de fotografii și materiale documentare din arhiva Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, precum și din cercetări de teren, ce vor oferi publicului informații despre istoria, simbolistica și răspândirea geografică a acestui meșteșug tradițional.

Programul va include, de asemenea, nouă ateliere de încondeiat ouă, organizate în perioada 13-15 aprilie 2026 și coordonate de artista Elena Aneci, meşter popular care stăpâneşte tehnica încondeierii cu ceară din regiunea Bucovinei, transmisă în familie de la o generaţie la alta. La ateliere vor putea participa atât vizitatori ai castelului, cât și elevi ai școlilor din regiune.

Expoziția „Arta ouălor încondeiate în România” aduce în atenția publicului internațional una dintre cele mai valoroase expresii ale patrimoniului cultural imaterial românesc: arta tradițională a încondeierii ouălor. Puţine ritualuri contemporane poartă în ele profunzimea simbolurilor, apropierea de sacru şi legătura cu un ritm ancestral ca practica încondeierii ouălor de Paşte, o artă străveche, care continuă să se mențină, sub diferite forme, în regiunea Europei Centrale. Meşteşugul popular al încondeierii este adus la perfecțiune artistică şi estetică, fiind încă practicat în mai multe regiuni din România - Bucovina, Maramureș, Țara Oașului și Transilvania. Protejată şi promovată ca parte a patrimoniului naţional imaterial, această tradiție îmbină simboluri arhaice, motive religioase și tehnici transmise din generație în generație.

Castelul Vianden este unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Luxemburgului și o platformă prestigioasă pentru evenimente culturale internaționale.