Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)

Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu

📁 Războiul Rece
Autor: Redacția
🗓️ 17 octombrie 2025

În episodul de mai jos al podcastului „Colecționarul de istorie“, istoricul militar Petre Opriș prezintă planurile de atac asupra Europei Occidentale întocmite de Înaltul Comandament Sovietic și de generalii sovietici din conducerea Tratatului de la Varșovia în timpul Războiului Rece.

Armata română juca un rol important în planurile de atac asupra Turciei și Greciei, după cum Moscova le pregătise românilor în anii '50 și o misiune de prim-plan în plănuitul atac asupra Iugoslaviei lui Iosip Broz Tito.

Pe parcursul acestui episod, hartă după hartă, veți observa un laitmotiv: bombardamentul nuclear. Fie că era vorba de invadarea Germaniei de Vest, a Danemarcei și Olandei, că era vorba de invadarea Germaniei de Vest și a Franței, de invadarea Austriei și Italiei sau de ocuparea Turciei și a Greciei, de fiecare dată rușii plănuiau bombardamente nucleare masive, care ar fi dus, practic, la dispariția a unor întregi popoare de pe harta lumii.

Planurile anticipau că NATO ar fi procedat la fel și vă prezentăm hărți operative în care Tratatul de la Varșovia preconiza bombardamente nucleare occidentale masive pe Dunăre, la granița româno-bulgară, precum și atacarea Budapestei, a principalelor orașe și baze militare din Ungaria cu bombe de câteva megatone, capabile să șteargă de pe fața pământului tot ce mișca pe zeci de kilometri pătrați.

Pe parcursul emisiunii, istoricul Petre Opriș vorbește și despre subiecte intrate în folclorul poporului român: „laserul lui Coandă“ care ar fi topit tancuri sovietice pe frontieră în august 1968, precum și încercările de a fabrica un tanc românesc.

Așa cum veți vedea, realitatea diferă mult de legendă. Și nu neapărat în bine.


 Pactul de la Varşovia a fost o alianţă militară creată prin semnarea la 17 mai 1955 a „Tratatului de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală” de către URSS, Albania, Bulgaria, Republica Democrată Germania, Cehoslovacia, Polonia, România şi Ungaria. Membrii Pactului de la Varşovia şi-au luat angajamentul să se apere unii pe alţii, dacă unul sau mai mulţi dintre ei erau atacaţi. Tratatul prevedea că semnatarii îşi bazau relaţiile pe principiul neintervenţiei în afacerile interne şi pe respectul suveranităţii şi independenţei naţionale.
