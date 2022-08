Viziunea sovietică asupra securităţii în Europa

La 10 februarie 1954, ├«n cadrul conferin╚Ťei mini╚Ötrilor Afacerilor Externe din Uniunea Sovietic─â, Statele Unite, Marea Britanie ╚Öi Fran╚Ťa, desf─â╚Öurat─â la Berlin, delega╚Ťia sovietic─â a propus adoptarea unui Tratat paneuropean privind securitatea colectiv─â ├«n Europa. Ini╚Ťiativa a fost respins─â de reprezentan╚Ťii occidentali, ├«ntruc├ót Statele Unite erau ignorate, av├ónd rezervat (la fel ca ╚Öi China Comunist─â!) doar statutul de observator. Or, scoaterea americanilor din Europa echivala ╚Öi cu neutralizarea NATO.

De altfel, sovieticii ├«n╚Öi╚Öi erau con╚Ötien╚Ťi de minusurile ac╚Ťiunii lor. La 26 martie, ministrul sovietic de Externe, V. M. Molotov, le-a prezentat lui Gheorghi Malenkov ╚Öi Nikita Hru╚Öciov (foto sus ┬ę Getty Images) o not─â ├«n care se men╚Ťiona:

ÔÇ×├Än aceast─â privin╚Ť─â, principalul argument utilizat ├«mpotriva propunerii noastre este teza c─â proiectul sovietic urm─âre╚Öte dislocarea SUA din Europa astfel ├«nc├ót URSS s─â-i poat─â lua locul ca putere dominant─â ├«n Europa. ├Än mod special, ├«n Fran╚Ťa este folosit─â amplu teza aceasta. Prezint─â interes ├«n acest sens conversa╚Ťia dintre ambasadorul nostru la Paris, tovar─â╚Öul Vinogradov, ╚Öi liderul gaullist [Gaston] Palewski, care a afirmat c─â propunerea sovietic─â este inacceptabil─â ├«n forma sa actual─â, ├«ntruc├ót exclude SUA de la o participare la sistemul de securitate colectiv─â din EuropaÔÇŁ1.

Documentul era ├«nso╚Ťit de un proiect de declara╚Ťie adresat─â guvernelor occidentale. Aceasta con╚Ťinea dou─â amendamente la proiectul de Tratat paneuropean privind securitatea colectiv─â ├«n Europa: ├«n primul r├ónd, Statelor Unite nu le mai era refuzat─â participarea la un sistem de securitate colectiv─â ├«n Europa; ├«n al doilea r├ónd, Moscova ├«╚Öi anun╚Ťa disponibilitatea de a adera la NATO, dac─â aceasta renun╚Ťa la ÔÇ×caracterul agresivÔÇŁ. Aceast─â declara╚Ťie a fost trimis─â, f─âr─â a fi modificat─â, Marii Britanii, Fran╚Ťei ╚Öi SUA2. (Este interesant c─â documentul cu pricina a fost prezentat presei chiar de c─âtre pre╚Öedintele rus Vladimir Putin ├«n 2001)

La 31 martie 1954, ambasadorul american ├«n Uniunea Sovietic─â, Charles E. Bohlen, a expediat la Washington telegrama num─ârul 1175, prin care raporta c─â Molotov i-a ├«nm├ónat un text de 10 pagini cuprinz├ónd propunerea ├«ncheierii unui tratat de securitate pan-european. ├Än plus, Molotov a evocat ╚Öi posibilitatea ca sovieticii s─â solicite admiterea ├«n NATO. El l-a informat pe ambasadorul american despre inten╚Ťia Moscovei de a publica respectiva declara╚Ťie ├«n termen de 24 de ore3.

├Än mai 1954, puterile occidentale au respins, f─âr─â drept de apel, ini╚Ťiativa sovietic─â. R─âspunsul tripartit al Marii Britanii, Fran╚Ťei ╚Öi Statelor Unite este elocvent:

ÔÇ×Guvernul sovietic a sugerat de asemenea ca pactul de securitate colectiv─â propus s─â fie acompaniat de o extindere a Tratatului Atlantic prin aderarea Uniunii Sovietice la Tratatul Nord-Atlantic. Nu mai este necesar s─â subliniem caracterul total nerealist al unei asemenea sugestii. Este contrar─â principiilor fundamentale de care sistemul de ap─ârare ╚Öi de securitate al na╚Ťiunilor occidentale depinde. Aceste na╚Ťiuni s-au angajat ele ├«nsele prin str├ónse leg─âturi de ├«ncredere reciproc─â. Organiza╚Ťia Tratatului Nord-Atlantic, care este mai mult dec├ót un simplu aranjament militar, este ├«ntemeiat─â pe principiul libert─â╚Ťii individuale ╚Öi al suprema╚Ťiei legii. [ÔÇŽ] Organiza╚Ťia Tratatului Nord-Atlantic este ├«n ├«ntregime defensiv─â. Schimbul de informa╚Ťii ├«ntre statele sale membre este deplin ╚Öi liber. Toate deciziile sunt luate prin consens unanim. Prin urmare, Uniunea Sovietic─â, ca membru al Organiza╚Ťiei, va fi ├«n pozi╚Ťia de a opune vetoul s─âu fiec─ârei decizii. Niciunul dintre statele membre nu este preg─âtit s─â permit─â ca sistemul s─âu de ap─ârare mutual─â s─â fie afectat ├«n acest felÔÇŁ4.

┼×i oferta sovietic─â viz├ónd ├«ncheierea unui tratat pan-european de securitate era respins─â, deoarece acesta nu ar fi f─âcut dec├ót s─â dubleze ╚Öi chiar s─â submineze autoritatea ONU.

Hastings Lionel Ismay: Cererea sovietic─â de aderare la NATO este ca aceea a unui ho╚Ť dezinvolt de a se al─âtura for╚Ťelor de poli╚Ťie

Încă și mai expresiv este punctul de vedere intern elaborat de către Hastings Lionel Ismay, generalul britanic devenit primul secretar general al NATO:

ÔÇ×1. ├Än primul r├ónd, preambulul Tratatului le impune tuturor semnatarilor s─â respecte libertatea indivizilor ╚Öi modul de via╚Ť─â democratic. Pot sovieticii s─â subscrie la aceast─â credin╚Ť─â?

2. ├Än plus, to╚Ťi participan╚Ťii la Tratat nu au secrete unii fa╚Ť─â de al╚Ťii. Fiecare dintre ei le dezv─âluie celorlal╚Ťi 13 situa╚Ťia sa exact─â economic─â, militar─â ╚Öi industrial─â; ╚Öi, chiar mai mult, permite s─â fie ├«ndeaproape examinat ├«n aceste domenii de c─âtre ceilal╚Ťi alia╚Ťi. Va fi Rusia Sovietic─â preg─âtit─â s─â fac─â aceasta?

3. Pentru a vorbi foarte direct, cererea sovietic─â de aderare la NATO este ca aceea a unui ho╚Ť dezinvolt de a se al─âtura for╚Ťelor de poli╚ŤieÔÇŁ5.

Ulterior, ├«n mai 1956, lordul Ismay a declarat c─â ÔÇ×niciodat─â nu poate fi vorba despre admiterea Uniunii Sovietice ├«n NATO. ├Än acea zi c├ónd Uniunea Sovietic─â va avea toate calit─â╚Ťile necesare pentru a fi admis─â ├«n NATO, existen╚Ťa acestei organiza╚Ťii ├«╚Öi va pierde sensul ╚Öi statele membre vor putea continua cooperarea lor ├«n cadrul Organiza╚Ťiei Na╚Ťiunilor UniteÔÇŁ6.

F─âr─â a fi descuraja╚Ťi de respingerea categoric─â venit─â din partea statelor occidentale, sovieticii au insistat, pe parcursul ├«ntregului an 1954, asupra necesit─â╚Ťii finaliz─ârii unui tratat general de securitate colectiv─â ├«n Europa. ├Än octombrie 1954, NATO a adresat R.F. Germania invita╚Ťia de a se al─âtura, ├«ncep├ónd cu 5 mai 1955, acestui grup select. La 29 noiembrie 1954, la Moscova a avut loc chiar o Conferin╚Ť─â a ╚Ť─ârilor europene pentru asigurarea p─âcii ╚Öi securit─â╚Ťii ├«n Europa, la care nu au participat dec├ót delega╚Ťii din statele-satelit, puterile vestice declin├ónd invita╚Ťia.

Urmare a acestui nou e╚Öec, sovieticilor nu le mai r─âm├ónea dec├ót s─â-╚Öi formalizeze propria alian╚Ť─â. Se spera c─â, ├«n acest mod, Moscova ar putea negocia disolu╚Ťia concomitent─â a celor dou─â blocuri militare. De altfel, Tratatul de la Var╚Öovia ├«ncheiat la 14 mai 1955, replica ro╚Öie a celui de la Washington, preciza ├«n articolul 11 c─â, ÔÇ×├«n cazul ├«n care ├«n Europa va fi creat un sistem de securitate colectiv─â ╚Öi va fi ├«ncheiat ├«n acest sens un tratat general-european de securitate colectiv─â, lucru spre care p─âr╚Ťile contractante vor tinde ne├«ncetat, prezentul tratat ├«╚Öi va pierde valabilitatea ├«n ziua intr─ârii ├«n vigoare a Tratatului general-europeanÔÇŁ7. Cu alte cuvinte, Kremlinul revenea la vechea sa obsesie, tocmindu-se naiv pentru a ob╚Ťine desfiin╚Ťarea simultan─â a NATO ╚Öi a Tratatului de la Var╚Öovia ╚Öi ├«nlocuirea lor cu un sistem de securitate colectiv─â.

O asemenea tentativ─â a URSS s-a consumat ├«n 1958. De data aceasta, Hru╚Öciov prezenta o varia╚Ťie pe aceea╚Öi tem─â. La ╚Öedin╚Ťa Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Var╚Öovia, din 24 mai 1958, a fost adoptat─â o Declara╚Ťie care propunea ├«ncheierea unui pact de neagresiune ├«ntre Tratatul de la Var╚Öovia ╚Öi NATO. Potrivit articolului 2 din proiectul pactului de neagresiune, toate disputele care ar fi putut ap─ârea ├«ntre statele Tratatului de la Var╚Öovia ╚Öi cele din NATO urmau s─â fie rezolvate numai prin mijloace pa╚Önice. ├Än schimb, sovieticii se refereau ├«n Declara╚Ťie la ab╚Ťinerea de la orice amestec reciproc ├«n afacerile interne8.

La mijlocul anilor '60, planul securit─â╚Ťii europene a revenit pe agenda oficialilor sovietici. ├Än decembrie 1965, NATO a anun╚Ťat formarea For╚Ťelor Nucleare Multilaterale, ceea ce presupunea c─â Germania Federal─â putea dob├óndi accesul la arma nuclear─â. ├Än replic─â, statele Pactului de la Var╚Öovia au adoptat, la Bucure╚Öti, Declara╚Ťia cu privire la ├«nt─ârirea p─âcii ╚Öi securit─â╚Ťii ├«n Europa, un fel de program al securit─â╚Ťii europene, la care erau invitate s─â adere ╚Öi statele capitaliste de pe continent. Bine├«n╚Ťeles, era, din nou, prezent─â litania privind desfiin╚Ťarea simultan─â a celor dou─â blocuri militare9.

Nici ├«n deceniul urm─âtor acest program nu a fost abandonat. De pild─â, la 3 august 1976, ├«n Crimeea, a avut loc o ├«nt├ólnire ├«ntre secretarul general al CC al PCR Nicolae Ceau╚Öescu, ╚Öi Leonid I. Brejnev, primul secretar al CC al PCUS, ├«n cadrul c─âreia problema a fost minu╚Ťios analizat─â. Discu╚Ťia nu a fost ├«ntru totul cordial─â, Brejnev fiind vizibil iritat de preten╚Ťiile de independen╚Ť─â ale rom├ónilor:

ÔÇ×La recep╚Ťia de la Var╚Öovia, dup─â ├«ncheierea ╚Öedin╚Ťei Comitetului Politic Consultativ, am vorbit ├«n cuv├óntul meu despre desfiin╚Ťarea simultan─â a NATO ╚Öi a Tratatului de la Var╚Öovia. Am spus atunci despre desfiin╚Ťarea Tratatului de la Var╚Öovia c─â este legat─â de rezerva pe care o reprezint─â crearea unui sistem de securitate ├«n Europa [...] Atitudinea fa╚Ť─â de Tratatul de la Var╚Öovia este o problem─â ├«n leg─âtur─â cu care este foarte important s─â ac╚Ťion─âm cu to╚Ťii ├«n mod coordonat. Din p─âcate, nu ├«ntotdeauna a fost a╚Öa. Uneori tovar─â╚Öii de la voi pun problema lichid─ârii blocurilor ├«n a╚Öa fel ├«nc├ót diferen╚Ťa dintre Tratatul defensiv de la Var╚Öovia ╚Öi blocul agresiv al NATO devine imperceptibil─âÔÇŁ10.

Nicolae Ceau╚Öescu ╚Öi Leonid Ilici Brejnev, la ├«nt├ólnirea din Crimeea, 3 august 1976 (┬ę ÔÇ×Fototeca online a comunismului rom├ónescÔÇŁ, cota: 160/1976)

Pentru a mai da ╚Öi alte exemple, de data aceasta din anii '80, evoc─âm aici Declara╚Ťia Politic─â de la Praga, din ianuarie 1983, care f─âcea ├«nc─â o dat─â trimitere la desfiin╚Ťarea concomitent─â a celor dou─â alian╚Ťe rivale. De asemenea, propunerea se reg─âsea ├«n Comunicatul ╚Öedin╚Ťei Comitetului mini╚Ötrilor Afacerilor Externe ai statelor participante la Tratatul de la Var╚Öovia, din 20 martie 198611.

E╚Öecul previzibil ╚Öi lamentabil al tuturor acestor demersuri a obligat Moscova s─â r─âm├ón─â prizoniera unei acerbe ╚Öi costisitoare curse a ├«narm─ârilor, care a condus, ├«n cele din urm─â, la dispari╚Ťia URSS.

