Știați că la finalul epocii moderne ordinea dansurilor la un bal era dictată de un accesoriu de o eleganță desăvârșită?

Exponatul Lunii Iulie la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu este un obiect plin de farmec: un carnet vienez de bal de la 1910.

Carnetul a fost realizat pentru balul Școlii Militare a Aspiranților de Intendență și a Voluntarilor din Viena, desfășurat în ianuarie 1910, la celebrul Kursalon. Supracoperta din argint prezintă patru perechi dansând în costume de epocă, acestea reușind să evoce imaginarul aristocratic și tradiția balurilor europene. În 1933, carnetul a ajuns în colecția Muzeului Brukenthal prin intermediul unei donații realizate de Augustin Schufert, scrie Muzeul de Istorie Casa Altemberger, pe pagina de Facebook a instituției.

Doamnele și domnișoarele care participau la evenimentele mondene de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea obișnuiau să își noteze numele partenerului în dreptul fiecărui dans înscris în programul serii.

În colecția Muzeului de Istorie Casa Altemberger din Sibiu există aproximativ 300 de carnete de bal, majoritatea datate în perioada dualismului austro-ungar. Astfel de obiecte vorbesc despre eleganța și despre convențiile sociale specifice unei epoci demult apuse, dar care continuă să rămână vie prin exponatele muzeului.

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