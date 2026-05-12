Sesiunea festivă „45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român”, la Academia Română

Academia Română, prin Secția de științe tehnice, organizează joi, 14 mai 2026, sesiunea festivă „45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român”. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei, începând cu ora 10, și va fi deschisă de acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, printr-un cuvânt de salut.

Evenimentul este dedicat extraordinarei performanțe științifice a cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, care a realizat, în perioada 14-22 mai 1981, primul zbor în spațiul cosmic al unui român, informează un comunicat al Academiei Române.

Misiunea spațială s-a desfășurat la bordul navei cosmice sovietice Soiuz 40 şi al complexului orbital de cercetare științifică Soiuz-Saliut 6. Împreună cu colegul său de echipaj, cosmonautul Leonid Popov, Dumitru-Dorin Prunariu a efectuat o serie de cercetări științifice, tehnologice, biomedicale, astrofizice și psihologice.

Prezentările din cadrul sesiunii festive vor evidenția rolul acestor cercetări pentru știința românească și specificul proiectelor actuale de explorare a spațiului cosmic, fiind susținute de: acad. Dorel Banabic, președintele Secției de științe tehnice, dr. fiz. Marius-Ioan Piso, vicepreședintele Academiei Internaționale de Astronautică și secretar regional, consultant în Comitetul științific al Camerei Deputaților, Pascale Ehrenfreund, președintele Comitetului pentru Cercetări Spațiale, Aarti Hola Maini, director al Oficiului ONU pentru Afaceri Spațiale, Jean-Michel Contant, secretarul general al Academiei Internaționale de Astronautică, astronauta Julie Payette, președinta Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, și dr. ing. cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, general locotenent (ret.) al Forțelor Aeriene Române.

Alături de reprezentați ai comunității spațiale internaționale la eveniment vor participa astronauți din Canada, Cehia, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Slovacia, Spania, Turcia.

Manifestarea cuprinde lansarea unei emisiuni filatelice dedicată cosmosului și aniversării celor 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, prezentată de Gabriel Bulumac, director general Romfilatelia, și un punct expozițional „De la Conrad Haas, Herman Oberth la primul cosmonaut român Dumitru-Dorin Prunariu”, cu medalii, plachete și plicuri filatelice oferite de ing. Alexandru Bartoc, președintele Fundației Culturale Bartoc.

Accesul publicului este liber.

