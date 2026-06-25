Scrisori inedite din corespondența lui Nicolae Iorga cu redacția revistei „Ramuri”
Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale găzduiește vineri, 26 iunie 2026 la sediul din Craiova, str. Libertății nr. 34, ora 11:00, vernisajul expoziției „Ramuri” din cerneală. Misivele unui cărturar.
Expoziția valorifică o serie de scrisori inedite din corespondența lui Nicolae Iorga cu redacția revistei Ramuri, aducând în atenția publicului mărturii autentice ale unui dialog intelectual care a conturat destinele editoriale ale revistei craiovene, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.
Așternute cu cerneală pe hârtie, aceste misive depășesc statutul unui simplu document de arhivă, căpătând o universalitate prin însăși conținutul lor informațional. Prin puterea cuvântului scris, aceste epistole continuă să vorbească peste timp, păstrând vie memoria unei epoci și a unor personalități de referință ale culturii românești, precizează sursa citată.Mai multe pentru tine...