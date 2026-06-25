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Expoziția „Ramuri” din cerneală. Misivele unui cărturar, la Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale

Scrisori inedite din corespondența lui Nicolae Iorga cu redacția revistei „Ramuri”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 25 iunie 2026

Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale găzduiește vineri, 26 iunie 2026 la sediul din Craiova, str. Libertății nr. 34, ora 11:00, vernisajul expoziției „Ramuri” din cerneală. Misivele unui cărturar.

Expoziția valorifică o serie de scrisori inedite din corespondența lui Nicolae Iorga cu redacția revistei Ramuri, aducând în atenția publicului mărturii autentice ale unui dialog intelectual care a conturat destinele editoriale ale revistei craiovene, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Așternute cu cerneală pe hârtie, aceste misive depășesc statutul unui simplu document de arhivă, căpătând o universalitate prin însăși conținutul lor informațional. Prin puterea cuvântului scris, aceste epistole continuă să vorbească peste timp, păstrând vie memoria unei epoci și a unor personalități de referință ale culturii românești, precizează sursa citată.

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