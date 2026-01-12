Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Program special la Muzeul Hărților, de Ziua Culturii Naționale

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 12 ianuarie 2026

Joi, 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale, între orele 10:00 - 18:00, Muzeul Hărților invită publicul să petreacă timp în mijlocul patrimoniului cartografic pe care îl deține, într-un program special care propune vizitarea gratuită a muzeului și descoperirea noii expoziții temporare „ZOOM IN. ZOOM OUT. România în hărți”.

„Vizitarea muzeului nostru oferă prilejul unei întâlniri cu hărți istorice care spun povești despre lume, despre granițe, călătorii și felul în care oamenii au încercat, de-a lungul timpului, să înțeleagă și să reprezinte spațiul. Colecția permanentă devine un parcurs al privirilor asupra lumii, în care harta este mai mult decât un instrument: este o formă de cultură, memorie și imaginație”, scrie Muzeul Hărților, pe pagina de Facebook din București.

Conform sursei citate, expoziția „ZOOM IN. ZOOM OUT. România în hărți”, curatoriată de colegele noastre Elena Păunoiu și Ioana Zamfir, completează explorarea muzeului printr-o călătorie vizuală dedicată teritoriului românesc, atât în ansamblu, cât și în detaliu. Pornind de la ideea că scara unei hărți este o alegere de perspectivă, expoziția invită la o glisare continuă între macro și micro, între hărți generale și planuri de oraș, între reprezentări ample și detalii intime.

Documentele cartografice expuse dezvăluie nu doar geografia, ci și evoluția societății, a administrației și a modului în care spațiul a fost gândit și tradus vizual în ultimele două secole.

Programul Muzeului Hărților de Ziua Culturii Naționale propune astfel o experiență de reflecție și descoperire, în care harta devine un pretext pentru a vorbi despre identitate, memorie și cultură.

ACCESUL ESTE LIBER, iar publicul este aşteptat să viziteze muzeul în propriul ritm, într-o zi dedicată patrimoniului și dialogului cultural. Adresa Muzeului Hărţilor este str. Londra nr. 39, sector 1, Bucureşti.

