Deschiderea expoziției „ZOOM IN. ZOOM OUT. România în hărți”

Miercuri, 17 decembrie, de la ora 17:00, Muzeul Hărților din București găzduiește vernisajul expoziției „ZOOM IN. ZOOM OUT. România în hărți”, un eveniment care propune o incursiune în modul în care teritoriul romînesc a fost perceput, reprezentat și reinterpretat de-a lungul timpului.

Pornind de la ideea că scara unei hărți nu este doar un raport tehnic, ci o alegere de perspectivă, expoziția ne invită să descoperim cum se modifică privirea cartografică, odată cu intenția, epoca și instrumentele folosite, informează un comunicat al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi.

Curatoarele Elena Păunoiu și Ioana Zamfir propun un parcurs vizual care oscilează între detaliu (zoom in) și ansamblu (zoom out), între macro și micro, dezvăluind felul în care reprezentările cartografice au surprins evoluția spațiului românesc în ultimele două secole. Cele peste 30 de documente expuse: hărți generale, planuri de oraș, vedute și planuri de proprietate, deschid o discuție despre istorie, identitate și felul în care citim lumea prin hărți.

„În cartografie, scara este mult mai mult decât un simplu raport matematic; este filtrul prin care decidem cât din complexitatea lumii păstrăm și cât lăsăm deoparte într-o hartă. Este instrumentul care transformă realitatea vastă, imposibil de cuprins cu privirea, într-o reprezentare structurată, finită și gestionabilă. Orice hartă este, în esență, un exercițiu de reducere a realității pentru a o putea reda și înțelege. Scara, nivelul de generalizare și simplificare, toate împreună se adaptează scopului urmărit de fiecare tip de reprezentare spațială în parte, de la o privire de ansamblu asupra unei națiuni până la particularitățile resurselor economice de pe o hartă de hotărnicie.

Expoziția reunește o selecție de peste 30 de documente cartografice: piese din colecția muzeului și donații recente care ilustrează spațiul românesc începând cu secolul al XIX-lea. Vă propunem un joc al perspectivelor, o glisare continuă între micro și macro. Călătoria vizuală pornește de la hărți generale, la scară europeană, coboară la nivelul detaliat al județelor și se oprește în intimitatea planurilor de oraș, a vedutelor urbane și chiar a planurilor de proprietate.

Dincolo de geografia fizică, aceste exponate surprind dinamica administrativă și evoluția societății românești pe parcursul a două secole. Veți descoperi intenții și stiluri grafice diferite de codificare a informației, de la precizia hărții din satelit până la estetica hărților școlare și rutiere. Fiecare document este o mărturie a modului în care cartografii au ales să traducă teritoriul pentru contemporanii lor”, precizează Muzeul Hărţilor.

Expoziția este deschisă în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, la sediul Muzeului Hărților din strada Londra nr. 39, București. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, orele 10:00 – 18:00. Preț bilet: 10 lei (tarif întreg), 5 lei (pensionari), 2.5 lei (elevi și studenți). Biletele sunt disponibile pe platforma eventbook.ro. Accesul la vernisaj este gratuit.

Muzeul Hărţilor din Bucureşti este printre puţinele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul îşi propune ca, prin grija pentru patrimoniu şi interpretarea lui, prin activităţi destinate specialiştilor şi comunităţii, să devină o instituţie relevantă pentru public şi pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educaţia pe tot parcursul vieţii, dialogul şi angajarea creativă.