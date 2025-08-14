Premiera românească a documentarului „Vestul Sălbatic: Legenda lui Sitting Bull”

În a doua parte a lunii august, HISTORY Channel România prezintă o premieră interesantă – documentarul „Vestul Sălbatic: Legenda lui Sitting Bull” (Sitting Bull, 2025), produs de Leonardo DiCaprio.

Producția surprinde viața extraordinară a renumitului lider al tribului Lakota și va fi difuzată din 20 august, miercurea, de la ora 21:00, informează un comunicat al HISTORY Channel România.

La mijlocul secolului al XIX-lea, pe măsură ce coloniștii au tot călătorit spre Vestul Americii de Nord, au invadat din ce în ce mai mult teritoriile amerindienilor. Asta până când în peisaj a apărut un lider Lakota legendar, care a decis să riposteze – Sitting Bull. Refuzând să se predea, acesta a creat o alianță amerindiană fără precedent, s-a luptat cu locotenent-colonelul Custer la Little Bighorn (1876), a devenit o vedetă internațională (alături de Buffalo Bill Cody) și a luptat împotriva unor obstacole aparent imposibile, pentru a-și salva poporul și cultura, precizează sursa citată.

Documentarul „Vestul Sălbatic: Legenda lui Sitting Bull” împletește reconstituiri și interviuri cu autori, foști membri ai forțelor armate americane, consultanți istorici și membri ai unor triburi amerindiene (Hunkpapa Lakota, Crow Nation, Sicangu Lakota, Chickasaw sau Oglala Lakota).

Seria este compusă din 2 episoade de câte 2 ore, narate de Mo Brings Plenty (cunoscut din serialul Yellowstone și descendentul unuia dintre războinicii Oglala Lakota care au luptat în bătălia de pe râul Little Bighorn):

20 august, Sitting Bull: Lupta dintre popoare – În urma Războiului Civil, coloniștii și soldații americani invadează Marile Câmpii, confiscând pământurile amerindienilor. Dar liderul local Sitting Bull și renumitul războinic Crazy Horse organizează o rezistență fără precedent.

27 august, Sitting Bull: Nu renunța niciodată – Sitting Bull și Crazy Horse îl înfruntă pe George Armstrong Custer și Divizia 7 Cavalerie, în cea mai faimoasă bătălie a epocii (Little Bighorn). Când victoria lor nu reușește să pună capăt războiului, amerindienii trebuie să continue lupta pentru supraviețuire și pentru apărarea propriei culturi. Triumful Lakota la Little Bighorn e un moment crucial, dar devine rapid clar că a câștiga o bătălie nu înseamnă și sfârșitul războiului.

„Vestul Sălbatic: Legenda lui Sitting Bull” este creat de producătorii executivi Leonardo DiCaprio, Crystal Echo Hawk, Larry Pourier, Dee Jay Two Bears și Stephen David, în parteneriat cu IllumiNative. Cele două episoade ale documentarului vor fi difuzate pe HISTORY Channel România pe 20 și 27 august, de la ora 21:00.

