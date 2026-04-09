Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: © Facebook / Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu

Peste 200 de ouă încondeiate de la jumătatea secolului XIX, în colecția dr. Nicolae Minovici

📁 Muzeele României
🗓️ 9 aprilie 2026

Colecția dr. Nicolae Minovici e formată din peste 200 de ouă încondeiate care datează din jumătatea secolului XIX. Acestea provin din mai multe regiuni din țară, cele mai multe din Suceava, Bucovina.

În expoziția de bază, ele sunt așezate într-un corp de lemn special conceput pentru ele. Fiecare raft al vitrinei prezintă câte o perforație rotundă care să permită așezarea în siguranța a ouălor încondeiate. Însăși vitrina prezintă decorații crestate în variații ale rozetei în partea superioară și pe margini. Aceasta este plasată în Sala de mâncare, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Una dintre sălile speciale ale muzeului, Sala de mâncare a fost organizată în jurul unei mese de lemn lungi, în stilul meselor orășenești. Cele mai vechi piese din casele strămoșilor noștri de la țară aveau o dimensiune redusă, astfel încât să se potrivească spațiului architectural interior.

Foto: © Facebook / Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu

Pentru mulți dintre vizitatori, această sală reprezintă o surpriză plăcută. Nu de puține ori ne-am bucurat să ne vedem vizitatorii fascinați de bogăția camerei, de familiaritatea degajată de orânduirea interioară. Iar noi suntem mereu fericiți când reușim să ne ducem la bun sfârșit misiunea: aceea de a oferi un spațiu muzeal menit să creeze o experiență educativă, plăcută și îndrăznim să spunem, unică (autor text: Mădălina Manolache).

---

Muzeul Nicolae Minovici: Situat pe Șoseaua București – Ploiești, colț cu Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1, acest muzeu unic este o adevărată comoară a artei etnografice românești și unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură neoromânească.

