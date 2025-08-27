„Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare” – expoziție la Biblioteca Națională a Românei

În contextul Festivalului Internațional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel mondial, Biblioteca Națională a Românei organizează, în perioada 26 august - 19 septembrie 2025, expoziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare”.

Gândită ca un omagiu adus de Biblioteca Națională a României, în calitatea sa de păstrătoare a memoriei spirituale naționale, marelui George Enescu, personalitate universală ce a purtat creația muzicală românească pe marile scene simfonice ale lumii, expoziția „Partitura unei vieţi: George Enescu în documente rare” aduce în fața publicului o selecție unică de partituri, fotografii și manuscrise originale, informează un comunicat al Bibliotecii Naționale a României.

Conform sursei citate, expoziția va prezenta o colecție bogată de partituri reprezentative pentru opera enesciana, dintre care amintim Reducția cu pian a Operei Œdipe, document ce poartă dedicația autografă a compozitorului adresată dirijorului Alfred Alessandrescu. Vizitatorii vor avea ocazia să arunce o privire discretă și în viața personală a lui George Enescu, prin intermediul unor scrisori și fotografii inedite.

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 26 august – 19 septembrie 2025, de marți până duminică, în intervalul orar 11-17, în Sala „Jeni Acterian”.

În spiritul celebrării memoriei și operei marelui compozitor și muzician român, Biblioteca Națională a României va găzdui, în spațiul Buzunarul 2, și expoziția "The Life and Artistic Activity of George Enescu", rezultat al unei fructuoase colaborări cu Muzeul „George Enescu”.

Accesul este gratuit.

