„Orașele invizibile” - Gala de premiere a Concursului Național de Arhitectură „Ion Socolescu”

Colegiul de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu”, în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, organizează Gala de premiere a Concursului Național de Arhitectură „Ion Socolescu”, ediția a IX-a, cu tema „Orașele invizibile”, precum și vernisajul expoziției proiectelor participante.

Evenimentul va avea loc marți, 5 mai 2026, începând cu ora 17:00, în Sala Noua Galerie a muzeului, cu intrarea prin strada Monetăriei, nr.3, informează un comunicat al Muzeului Național al Țăranului Român.

Conform sursei citate, expoziția este deschisă în Sala Noua Galerie, în perioada 5 – 10 mai 2026, de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.

Concursul, devenit deja o tradiție în formarea și afirmarea tinerilor arhitecți, își propune să stimuleze creativitatea, gândirea critică și capacitatea de interpretare conceptuală a spațiului urban contemporan.

Tema ediției a IX-a – „Orașele invizibile” – își găsește inspirația în opera scriitorului italian Italo Calvino, în special în volumul omonim, o lucrare de referință care explorează orașul nu doar ca realitate fizică, ci ca experiență subiectivă, memorie, simbol și imaginar. În acest context, participanții au fost invitați să depășească limitele arhitecturii convenționale și să investigheze dimensiunile nevăzute ale orașului: relațiile sociale, memoria colectivă, percepțiile individuale, ritmurile cotidiene și structurile invizibile care definesc identitatea urbană. „Orașele invizibile” devin astfel un pretext pentru reflecție asupra modului în care spațiul construit este trăit, interpretat și resimțit de locuitorii săi.

Concursul a propus participanților 11 secțiuni: compoziție arhitecturală, fotografie, pictură, grafică, artă urbană – graffiti, scriere creativă, imagine digitală-afiș, artă creată cu ajutorul inteligenței artificiale, videoclip, modelare 3D și, nu în ultimul rând, eseu. La această ediție au intrat în concurs peste 550 de lucrări ale elevilor din 190 de instituții de învățământ din România. În urma jurizării, anul acesta ne bucurăm să acordăm peste 50 de diplome pentru premii și mențiuni.

Proiectele înscrise în concurs propun viziuni diverse – de la intervenții speculative și instalații conceptuale, până la soluții arhitecturale care integrează tehnologia, sustenabilitatea și patrimoniul – toate având în comun preocuparea pentru dimensiunea profund umană a orașului. Expoziția organizată cu această ocazie reunește cele mai valoroase lucrări, oferind publicului oportunitatea de a descoperi perspective inovatoare asupra arhitecturii contemporane și de a explora, dincolo de materialitate, esența invizibilă a spațiului urban.

Juriul concursului este alcătuit din personalități din domeniile arhitecturii și artelor vizuale. Prof. Dr. Arh. Marian Moiceanu, rector al UAUIM București este președintele juriului. Din juriu fac parte: Conf. Univ. Dr. Arh. Lorin Niculae, Prorector Facultatea de Arhitectură UAUIM; Conf. Univ. Dr. Arh. Horia Dinulescu, Decan Facultatea de Arhitectură UAUIM; Conf. Univ. Dr. Carmen Apetrei, Decan UNARTE București; Conf. Univ. Dr. Victor Velculescu, profesor UNATC I.L.Caragiale; Lector.Univ. Dr. Iulia Voicu, UNATC I.L. Caragiale; Arh.Bogdan Fezi, Vicepreședinte al Ordinului Arhitecților București; Arh. Monica Amuza, reprezentant ALLBIM NET; Lect.Univ.Dr. Arh. Mina Sava, președinte Asociația „De-a arhitectura”.

Evenimentul este deschis publicului larg, specialiștilor din domeniu, studenților și tuturor celor interesați de arhitectură, urbanism, artă și cultură. La vernisaj, se vor adresa publicului prof Cornelia Conon, coordonatoarea proiectului Concurs Național de Arhitectură, Prof. Monica Cazacu, Director CTALP I.N.Socolescu, membrii juriului, invitați.