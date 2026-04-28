„Olăritul – un meșteșug sub egida Administrației Domeniilor Coroanei Regale”, conferință la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București (MMB) găzduiește sâmbătă, 9 mai 2026, ora 15.00, conferința „Olăritul – un meșteșug sub egida Administrației Domeniilor Coroanei Regale”, susținută de dr. Silvia Iordache, Șef Secție Antropologie urbană, MMB, urmată de un ghidaj special în expoziția tematică „Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici”, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2, sector 3, București).

Cum funcționau Domeniile Coroanei Regale?

Înființate în 1884, acestea au reprezentat mai mult decât simple proprietăți agricole: au fost nuclee de dezvoltare economică, educațională și creativă, în care meșteșugurile tradiționale au fost susținute și valorificate sistematic, notează Muzeul Municipiului București.

Conferința propune o incursiune în activitatea Domeniilor Coroanei Regale, cu accent pe rolul Administrației Domeniilor în dezvoltarea zonelor rurale. Prin introducerea lucrului manual în școli și organizarea de ateliere meșteșugărești – olărie, fierărie, dogărie, rotărie – coordonate de specialiști formați în școli de meserii, aceste structuri au contribuit decisiv la profesionalizarea și transformarea producției meșteșugărești.

În acest context, va fi analizată colecția de ceramică regală din patrimoniul Muzeul Dr. Nicolae Minovici, evidențiind piese remarcabile prin formă și decor, precum și rolul instituțional al Administrației Domeniilor Coroanei Regale în susținerea olăritului românesc modern.

Dr. Silvia Iordache este specialist în etnologie, folclor și antropologie culturală. Activitatea sa științifică este orientată spre analiza interdisciplinară a culturii materiale și a dinamicilor socio-culturale contemporane. În prezent, coordonează Secția de Antropologie Urbană din cadrul Muzeul Municipiului București. Cercetările sale vizează atât estetica și funcționalitatea obiectelor de artă populară în mediul tradițional, cât și procesele de transformare culturală, memoria urbană și reconfigurarea identităților în context contemporan.

Preț bilet: 20 lei / persoană. Biletele se pot cumpăra de la standul de bilete al Palatului Suțu înainte de începerea conferinței.