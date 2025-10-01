Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
O carte de neratat: „Generalul Dumitru Iliescu. Iluzia gloriei militare”, de Petre Otu

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
🗓️ 1 octombrie 2025

Istoricul militar Petre Otu vă propune în cea mai recentă carte pe care a lansat-o o amplă privire asupra personalității generalului Dumitru Iliescu, cel „care a avut un rol important în dinamica sinuoasă și complexă din perioada neutralității statului român (1914-1916) și a primelor luni de campanie”.

„De data aceasta, m-am oprit la Dumitru Iliescu, general care a avut un rol important în dinamica sinuoasă și complexă din perioada neutralității statului român (1914-1916) și a primelor luni de campanie, desfășurată sub semnul speranțelor spulberate.

Personalitatea lui m-a intrigat prin imaginea preponderent negativă creată în epocă și perpetuată mult timp și după încheierea conflagrației, inclusiv în istoriografie. Prin urmare, am extins investigațiile în arhive și biblioteci, unde am descoperit informații cât se poate de relevante, multe dintre ele necunoscute, despre traseul său profesional (origine, studii, ascensiune în cariera militară), sistemul de relații în mediul militar și civil, accederea în etajul superior al ierarhiei militare, deciziile adoptate în diferite funcții, în special în cele de secretar general al Ministerului de Război, subșef și șef al Marelui Cartier General, activitatea în Franța, ca șef al Misiunii Militare Române, și ca potent om de afaceri în România întregită. […]

Intenția noastră nu a fost nici „reabilitarea” postumă a generalului Iliescu, nici o nouă „condamnare” istoriografică a acestei personalități, plină de calități, dar și de defecte, acestea din urmă transformându-l, dacă pot să mă exprim așa, într-un „țap ispășitor” al gravelor înfrângeri din „toamna pătimirii noastre”, cum a mai fost denumită campania dezastruoasă din anul 1916.

Nu puțini actori ai acestei drame au beneficiat, după sfârșitul fericit al ostilităților, de circumstanțe atenuante, de reconsiderări ale faptelor și deciziilor lor, de o analiză ceva mai calmă, mai aproape de adevărul faptelor, de avansări în grade și funcții înalte. Nu a fost cazul generalului Dumitru Iliescu, rămas în postura de principal – dacă nu chiar unic – vinovat pentru acest episod tragic din istoria militară românească”, precizează Petre Otu.

