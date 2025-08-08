Catastrofa din 1916. Intrarea României în Primul Război Mondial

Declanșarea Primului Război Mondial a găsit România într-o situație delicată. Era legată printr-un tratat defensiv de Tripla Alianță și, implicit, de Austro-Ungaria, țară care ocupa Transilvania și Bucovina, provincii locuite de români. De cealaltă parte, România ar fi fost nevoită să se alieze cu Rusia, dușmanul tradițional, țară care la rândul ei ocupa o veche provincie românească, respectiv Basarabia.

Practic, România trebuia să aleagă la ce teritorii locuite de români renunță. Însă această opțiune nu ar fi însemnat nimic, dacă nu câștiga războiul alături de aliații săi. Deznodământul războiului a fost extrem de norocos pentru România, însă la fel de bine putea să fie un dezastru, lucru demonstrat de ocupația germană și de pacea de la București. În loc să dobândească Transilvania și Bucovina, România a pierdut Dobrogea, fâșia munților și era ruinată de pata unor despăgubiri de război împovărătoare. În final, aliații occidentali ai României au câștigat războiul, iar Imperiul Țarist s-a dezmembrat. Într-un context extrem de norocos, România a obținut mai mult decât spera: toate cele trei provincii.

Decizia de a intra în război de partea Antantei nu a fost luată însă în unanimitate, numeroși lideri politici și oameni de cultură s-au opus. Fie din rusofobie, fie din convingerea fermă că Antanta nu are cum să câștige războiul, aceștia au considerat că România ar avea mai mult de câștigat dacă s-ar alătura Germaniei.

Doctorul în istorie Andrei Pogăciaș și jurnalistul Matei Udrea discută, în episodul de mai jos al podcastului „Colecționarul de Istorie”, despre dramatica evoluție a campaniei din toamna lui 1916, când România s-a prăbușit militar în doar patru luni, după intrarea în Primul Război Mondial.

Cum a fost posibil acest lucru? De ce România a fost luată prin surprindere, deși a atacat prima? Cum se prezentau elitele politice ale țării? Dar cele militare? Cât de buni erau ofițerii? Dar soldații români? Ce strategie s-a folosit și ce nu a funcționat? Cum s-au comportat aliații ruși și cei francezi? Totul în episodul de mai jos:

Foto sus: Soldați români la intrarea în Primul Război Mondial (sursa: Gogu Negulesco, Rumania's sacrifice, New York Century Co, 1918)

Mai multe pentru tine...