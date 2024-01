Mihai Eminescu: volume de lucrări din colecția Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

La 15 ianuarie, în semn de omagiu zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu (1850-1889), în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Culturii. În colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău se află mai multe materiale legate de numele ilustrului poet și prozator român, cum ar fi cărți, tablouri, medalii, monede, piese de filatelie și cartofilie etc.

Cu această ocazie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei prezintă publicului două volume semnate de Mihai Eminescu, reprezentând edițiile cele mai vechi ale autorului din colecția de carte a instituției.

Prima carte întitulată „Scrieri politice şi literare: manuscrise inedite şi culegeri din ziare şi reviste” vol. 1: 1870-1877 - XXXV, 451 p. a fost publicată la București în anul 1905. Coperta este originală, din hârtie. Pe fila de forzaț are o ștampilă cu textul: „Biblioteca Gheorghe Papaghiuc. Iași”. Pe fila de titlu verso: „Editura Institutului de Arte Grafice „Minerva”. La pagina V-XXXV, introducere semnată de Ion Scurtu, datată Bucureşti, 10 iunie 1905”. Din ediţia planificată în 3 volume nu a apărut decât vol. 1 (articole elogioase în presa vremii). Pe coperta posterioară, a fost plasată lista cu cărţi apărute în colecţia Biblioteca scriitorilor români, autorii clasici şi autorii moderni.

Ce-a de-a doua carte este „Opere complete. Poezii - Nuvele - Roman - Teatru - Cugetări - Scrieri: Literare, Economice, Politice și Filozofice - Scrisori - Critica rațiunii pure de Kant” cu o prefață și un studiu introductiv de A. C. Cuza, Iași 1914: editat de Librăria Românească / Ioan V. Voinescu și N. Georgescu - Institutul de Arte grafice N.V. Ștefănescu & Co.: strada Ștefan cel Mare, no. 38.

În volum sunt inserate trei ilustrații reprezentând pe Mihai Eminescu la diferite vârste: M. Eminescu după o fotografie din anii 1879-1880 (între pag. 184-185); M. Eminescu după o fotografie din anii 1884-1885 (între pag. 344-345) și fotografia lui M. Eminescu de la 20 de ani, care lipsește în volumul nostru.

Alexandru C. Cuza (1857-1947), care a semnat prefața și studiul introductiv al volumului a fost profesor de economie politică la Universitatea din Iași, contemporan cu Mihai Eminescu, pe care l-a cunoscut. Din cauza activității politice a lui A.C. Cuza, unul dintre fondatorii mișcării de extremă dreaptă din România, cunoscut pentru extremismul și antisemitismul său, ediția din 1914, a fost interzisă în 1948. Multe exemplare din această ediție au fost distruse în primii ani ai regimului comunist.

