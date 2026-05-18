Maratonul istoriei 2026. Români care au schimbat lumea: Iancu de Hunedoara, Spiru Haret, Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci

Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române și Centrul de Studii Transilvane, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, organizează miercuri, 20 mai 2026, o nouă ediție a Maratonului Istoriei, manifestare cultural-educațională desfășurată sub tematica „Români care au schimbat lumea: Iancu de Hunedoara, Spiru Haret, Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci”.

Evenimentul va avea loc în sala de conferințe de la etajul 1, în clădirea Institutelor Academiei Române Filiala Cluj-Napoca (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12-14) și se va desfășura pe parcursul a 12 ore, în intervalul 8:00 – 20:00, informează un comunicat al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

Conform sursei citate, Maratonul istoriei 2026 își propune să aducă în atenția elevilor, studenților și publicului participant personalități românești care, prin activitatea, opera sau performanțele lor, au depășit granițele epocii și ale spațiului național, devenind repere ale istoriei, educației, artei și sportului mondial. Personaje precum Iancu de Hunedoara, Spiru Haret, Constantin Brâncuși și Nadia Comăneci oferă prilejul unei reflecții asupra modului în care istoria individuală, vocația, creativitatea și excelența pot contribui la patrimoniul cultural și simbolic universal.

Evenimentul păstrează formatul de ștafetă consacrat în edițiile anterioare. În fiecare interval orar, câte un grup de elevi, studenți sau seniori se va întâlni cu cercetători din cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” și al Centrului de Studii Transilvane. Cercetătorii vor prezenta, timp de aproximativ 10 minute, aspecte relevante ale activității lor științifice, iar participanții vor susține, la rândul lor, prezentări și activități cultural-artistice pregătite pentru această ediție. Fiecare secvență va include și un interval dedicat dialogului, întrebărilor și discuțiilor.

La ediția din acest an vor participa elevi de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca, Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, Colegiul Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. Acestora li se vor adăuga reprezentanți ai Despărțământului Cluj al ASTREI, studenți ai Universității Babeș-Bolyai și elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca.

Programul va debuta la ora 8, cu participarea elevilor de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, și va continua, din oră în oră, cu grupurile participante (în ordinea menționată mai sus), până la ora 19, când vor fi formulate concluziile ediției.

Născut din dorința de a apropia cercetarea științifică de tânăra generație, Maratonul Istoriei oferă un cadru de dialog între cercetători, elevi, studenți și seniori, stimulând interesul pentru istorie, cultură și educație civică. Prin tema propusă în acest an, manifestarea invită participanții să redescopere personalități care au influențat decisiv domenii diverse, de la istoria militară și reformă educațională până la sculptura modernă și performanța sportivă, și să reflecteze asupra contribuției lor la construirea imaginii României în lume.